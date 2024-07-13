Перцы будут большими и сладкими: этим их нужно подкормить в июле

Лучшая подкормка перца в конце июля

1:29 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Конец июля — время, когда перцы активно растут и развиваются, и им требуется дополнительное питание для обеспечения хорошего урожая.

Фото: flickr.com by Harvey Barrison, CC BY-SA 2.0

Мы рассмотрим несколько способов подкормки перца в конце июля, чтобы обеспечить растения необходимыми питательными веществами.

1. Органическая подкормка.

Одним из лучших способов подкормки перца является использование органических удобрений, таких как компост, навоз или органические удобрения в жидкой форме. Органические удобрения обогащают почву микроорганизмами и питательными веществами, способствуя здоровому росту растений.

2. Минеральная подкормка.

Другим важным способом обеспечения перцев необходимыми питательными веществами является использование минеральных удобрений. В конце июля можно применять удобрения, богатые фосфором и калием, так как эти элементы способствуют формированию плодов и укреплению растений.

3. Фолиарное питание.

Фолиарное питание представляет собой способ подкормки растений через листья. Для перцев можно использовать специальные жидкие удобрения, разбавленные в воде, и распылять этот раствор на листва растений. Этот метод позволяет быстро и эффективно обеспечить растения необходимыми питательными веществами.