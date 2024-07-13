Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Украина получила $16 млрд внешней помощи с начала года
Ветеринары ответили, можно ли кормить собак сырым мясом
Александр Усик готов к переходу в ММА
Москва признана самым популярным городом для летнего отдыха в России
Фанаты Fallout провели крупную ролевую игру под Москвой
Хью Джекман делает 800 отжиманий в день для роли Росомахи
Китай планирует миссию по изменению траектории астероида в 2027 году
Дизайнер рассказал про 3 хитрости японского интерьера
Юлия Барановская показала фото с отдыха с сыном Арсением
Перцы будут большими и сладкими: этим их нужно подкормить в июле

Лучшая подкормка перца в конце июля

1:29
Садоводство

Конец июля — время, когда перцы активно растут и развиваются, и им требуется дополнительное питание для обеспечения хорошего урожая.

Лучшая подкормка перца в конце июля
Фото: flickr.com by Harvey Barrison, CC BY-SA 2.0

Мы рассмотрим несколько способов подкормки перца в конце июля, чтобы обеспечить растения необходимыми питательными веществами.

1. Органическая подкормка.
Одним из лучших способов подкормки перца является использование органических удобрений, таких как компост, навоз или органические удобрения в жидкой форме. Органические удобрения обогащают почву микроорганизмами и питательными веществами, способствуя здоровому росту растений. 

2. Минеральная подкормка.
Другим важным способом обеспечения перцев необходимыми питательными веществами является использование минеральных удобрений. В конце июля можно применять удобрения, богатые фосфором и калием, так как эти элементы способствуют формированию плодов и укреплению растений. 

3. Фолиарное питание.
Фолиарное питание представляет собой способ подкормки растений через листья. Для перцев можно использовать специальные жидкие удобрения, разбавленные в воде, и распылять этот раствор на листва растений. Этот метод позволяет быстро и эффективно обеспечить растения необходимыми питательными веществами.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Жена Евгения Петросяна показала фото со своего семейного путешествия с мужем и сыном Ваганом

Молодая супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала об интересной точке своего захватывающего семейного путешествия.

Татьяна Брухунова поделилась кадрами из путешествия
Какие цветы стоит посадить в июле
Какие цветы посеять в июле: 90% дачников и вовсе об этом не знают
Откройте мир пудровых ароматов: нежность, элегантность и мягкость в каждой капле парфюма
Нашатырный спирт для пышного укропа: как приготовить раствор для опрыскивания
Российская армия зашла в центр Новосёловки Первой под Авдеевкой Дмитрий Плотников Украинские блогеры-миллионники стали призывать Зеленского к немедленному миру Любовь Степушова
Станислав Садальский раскритиковал переименование театра Виктюка: "Нонсенс"
Варенье-пятиминутка из чёрной смородины: варится в один приём всего несколько минут
Не превращайте друга в врага: 3 главные ошибки в использовании древесной золы на огороде
Не превращайте друга в врага: 3 главные ошибки в использовании древесной золы на огороде
Последние материалы
Ветеринары ответили, можно ли кормить собак сырым мясом
Александр Усик готов к переходу в ММА
Москва признана самым популярным городом для летнего отдыха в России
Фанаты Fallout провели крупную ролевую игру под Москвой
Хью Джекман делает 800 отжиманий в день для роли Росомахи
Лучшая подкормка перца в конце июля
Китай планирует миссию по изменению траектории астероида в 2027 году
Дизайнер рассказал про 3 хитрости японского интерьера
Юлия Барановская показала фото с отдыха с сыном Арсением
Срочный звонок Белоусова Остину вызван решениями США по Украине
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников