Вы удивитесь, как легко получить больше ягод жимолости: советы эксперта

Чем подкормить жимолость в конце лета

1:13 Your browser does not support the audio element. Садоводство

К середине лета дачники заканчивают собирать ягоды жимолости.

Фото: commons.wikimedia.org by Franz Xaver, CC BY-SA 3.0

Что делают многие неопытные садоводы после получения урожая? К сожалению, они часто забывают о растении.

Это неправильно, ведь жимолость нуждается в питательных веществах во второй половине лета. Подкормка также важна осенью.

Если кусты жимолости не получат необходимые вещества в это время, то следующий урожай будет менее обильным. Как обеспечить хорошую "закладку" ягод на следующий год?

Рекомендациями поделилась эксперт сетевого издания "БелНовости", ученый-агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных.

Чем подкормить жимолость в августе

В середине августа растению уже не нужен азот, зато калий и фосфор будут очень полезны. Смешайте суперфосфат и сульфат калия в равных пропорциях.

Полученную смесь нужно внести в почву при рыхлении. На один квадратный метр приствольного круга требуется 4 столовые ложки смеси.

Чем подкормить жимолость осенью

В начале осени положительное влияние на растение окажет древесная зола.