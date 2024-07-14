Вы удивитесь, как легко получить больше ягод жимолости: советы эксперта

К середине лета дачники заканчивают собирать ягоды жимолости.
Что делают многие неопытные садоводы после получения урожая? К сожалению, они часто забывают о растении.
Это неправильно, ведь жимолость нуждается в питательных веществах во второй половине лета. Подкормка также важна осенью.
Если кусты жимолости не получат необходимые вещества в это время, то следующий урожай будет менее обильным. Как обеспечить хорошую "закладку" ягод на следующий год?
Рекомендациями поделилась эксперт сетевого издания "БелНовости", ученый-агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных.
Чем подкормить жимолость в августе
В середине августа растению уже не нужен азот, зато калий и фосфор будут очень полезны. Смешайте суперфосфат и сульфат калия в равных пропорциях.
Полученную смесь нужно внести в почву при рыхлении. На один квадратный метр приствольного круга требуется 4 столовые ложки смеси.
Чем подкормить жимолость осенью
В начале осени положительное влияние на растение окажет древесная зола.
Июль — это середина лета, время, когда садоводы наслаждаются плодами своих трудов.