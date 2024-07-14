Не упустите свой шанс: идеальное растение для посадки в июле на месте капусты

К середине лета сбор урожая ранней капусты обычно уже завершён. Раннеспелые сорта этой культуры достигают полной зрелости к концу июня или началу июля.
Что посадить на освободившейся грядке? Этот вопрос волнует многих дачников.
Эксперт сетевого издания "БелНовости", учёный-агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных советует выбрать культуру с быстрым ростом.
Это важно, чтобы растение успело полностью созреть до конца дачного сезона.
Но на какой культуре остановить выбор? Есть идеальный вариант!
Идеальный "преемник" для ранней капусты в июле — укроп. Это растение неприхотливо и быстро растёт, позволяя дачнику собрать урожай до конца сезона.
Иными словами, посадив укроп на освободившейся грядке, вы максимально эффективно используете пространство.
Однако сажать редьку и репу на место после ранней капусты не рекомендуется, так как они уязвимы перед теми же вредителями.
Июль — это середина лета, время, когда садоводы наслаждаются плодами своих трудов.