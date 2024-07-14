Не упустите свой шанс: идеальное растение для посадки в июле на месте капусты

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Что посадить в июле там, где росла капуста: идеальный вариант

1:06
Садоводство

К середине лета сбор урожая ранней капусты обычно уже завершён. Раннеспелые сорта этой культуры достигают полной зрелости к концу июня или началу июля.

Что посадить в июле там, где росла капуста: идеальный вариант
Фото: commons.wikimedia.org by Frank Vincentz, CC BY-SA 3.0

Что посадить на освободившейся грядке? Этот вопрос волнует многих дачников.

Эксперт сетевого издания "БелНовости", учёный-агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных советует выбрать культуру с быстрым ростом.

Это важно, чтобы растение успело полностью созреть до конца дачного сезона.

Но на какой культуре остановить выбор? Есть идеальный вариант!

Идеальный "преемник" для ранней капусты в июле — укроп. Это растение неприхотливо и быстро растёт, позволяя дачнику собрать урожай до конца сезона.

Иными словами, посадив укроп на освободившейся грядке, вы максимально эффективно используете пространство.

Однако сажать редьку и репу на место после ранней капусты не рекомендуется, так как они уязвимы перед теми же вредителями.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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