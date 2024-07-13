Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Грузия планирует стать новым центром лакшери-туризма
Акции Tesla упали на 10% после заявления о роботакси
Оптимальные интервалы регулировки зазоров клапанов в различных моделях автомобилей
Вот что надо делать перед первой покупкой собаки
Ремейк Romance of the Three Kingdoms 8: дата выхода и новшества игрового процесса
Раскрыт секрет невероятно вкусного борща
Индия может стать второй экономикой мира к 2031 году
Выпуск Intel Arrow Lake-S Core Ultra 200 по слухам перенесут на декабрь
Кирилл Андреев раскрыл причины расставания с Жанной Фриске
Секреты опытных дачников: как уничтожить сорняки быстро и навсегда

Назван лучший способ защиты огорода от сорняков: советы дачникам

1:19
Садоводство

Для многих огородников борьба с сорняками превращается в настоящую проблему. Сорные травы быстро растут без удобрений, заглушая культурные растения и негативно влияя на урожай.

Назван лучший способ защиты огорода от сорняков: советы дачникам
Фото: flickr.com by John Tann, CC BY 2.0

Существует множество препаратов для борьбы с сорняками, но не все они одинаково эффективны.

Опытные дачники делятся лучшими методами борьбы с сорняками.

Химические средства

Использование гербицидов позволяет без особых усилий уничтожить все нежелательные растения. Однако, многие из этих препаратов не рекомендованы для сельскохозяйственных земель и могут представлять угрозу для здоровья человека и окружающей среды.

Органические способы

Для борьбы с сорняками можно использовать ЭМ-препараты на основе биологических добавок. Они эффективно уничтожают сорные растения, не нанося значительного вреда почве.

Профилактика

Самым лучшим вариантом дачники считают прополку и профилактику распространения сорняков. Чтобы не тратить много времени на грядках, рекомендуется использовать мульчу и укрывные материалы, которые препятствуют активному росту сорняков.

Этот метод считается самым трудоемким, но при этом безопасным и безвредным.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Какие цветы посеять в июле: 90% дачников и вовсе об этом не знают

Растения, посеянные в середине лета, успевают укрепиться и развить сильную корневую систему до наступления холодов.

Какие цветы стоит посадить в июле
Татьяна Брухунова поделилась кадрами из путешествия
Жена Евгения Петросяна показала фото со своего семейного путешествия с мужем и сыном Ваганом
Откройте мир пудровых ароматов: нежность, элегантность и мягкость в каждой капле парфюма
Станислав Садальский раскритиковал переименование театра Виктюка: "Нонсенс"
Российская армия зашла в центр Новосёловки Первой под Авдеевкой Дмитрий Плотников Украинские блогеры-миллионники стали призывать Зеленского к немедленному миру Любовь Степушова
Нашатырный спирт для пышного укропа: как приготовить раствор для опрыскивания
Повышаем урожайность тыквы: простые и эффективные способы
Варенье-пятиминутка из чёрной смородины: варится в один приём всего несколько минут
Варенье-пятиминутка из чёрной смородины: варится в один приём всего несколько минут
Последние материалы
Раскрыт секрет невероятно вкусного борща
Индия может стать второй экономикой мира к 2031 году
Выпуск Intel Arrow Lake-S Core Ultra 200 по слухам перенесут на декабрь
Кирилл Андреев раскрыл причины расставания с Жанной Фриске
Прищипывание арбузов: как увеличить урожай на вашем участке
Кошка или собака: кого лучше завести ребёнку?
Кубинские сувениры: что обязательно стоит купить на память
Эти процедуры изменят вашу кожу: как увлажнить кожу лица
Домохозяйки поделились рецептом салата из селедки
Как сохранить интерьер автомобиля с помощью старой DVD-коробки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников