Секреты опытных дачников: как уничтожить сорняки быстро и навсегда

Назван лучший способ защиты огорода от сорняков: советы дачникам

1:19 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Для многих огородников борьба с сорняками превращается в настоящую проблему. Сорные травы быстро растут без удобрений, заглушая культурные растения и негативно влияя на урожай.

Фото: flickr.com by John Tann, CC BY 2.0

Существует множество препаратов для борьбы с сорняками, но не все они одинаково эффективны.

Опытные дачники делятся лучшими методами борьбы с сорняками.

Химические средства

Использование гербицидов позволяет без особых усилий уничтожить все нежелательные растения. Однако, многие из этих препаратов не рекомендованы для сельскохозяйственных земель и могут представлять угрозу для здоровья человека и окружающей среды.

Органические способы

Для борьбы с сорняками можно использовать ЭМ-препараты на основе биологических добавок. Они эффективно уничтожают сорные растения, не нанося значительного вреда почве.

Профилактика

Самым лучшим вариантом дачники считают прополку и профилактику распространения сорняков. Чтобы не тратить много времени на грядках, рекомендуется использовать мульчу и укрывные материалы, которые препятствуют активному росту сорняков.

Этот метод считается самым трудоемким, но при этом безопасным и безвредным.