Как простое средство может спасти ваши растения и улучшить урожай

Садоводы, приверженные экологически чистому земледелию, ценят самодельные подкормки.
Некоторые из этих рецептов действительно полезны, однако важно помнить: точно рассчитать необходимую дозировку полезных веществ в таких случаях крайне сложно.
Тем не менее, удобрение из луковой шелухи считается универсальным и не требует никаких затрат.
Как использовать луковую шелуху
Благодаря своему составу луковую шелуху можно отнести к натуральным фунгицидам. Ее используют для защиты комнатных, садовых и огородных растений от вредителей.
Кроме того, она обладает питательными свойствами и применяется как удобрение. Добавка повышает устойчивость растений к неблагоприятным условиям, улучшает качество почвы и увеличивает урожай.
Использовать луковую шелуху можно как в сухом виде, так и для приготовления настоев (отваров), которые применяют для полива и опрыскивания.
Как приготовить
Приготовление отвара очень простое. Одну литровую банку шелухи заливают литром горячей воды, кипятят 5 минут и дают остыть. Отвар процеживают и доводят объем до 10 литров воды. Для полива 2 литра этого удобрения разводят в 10 литрах воды.
Растения, посеянные в середине лета, успевают укрепиться и развить сильную корневую систему до наступления холодов.