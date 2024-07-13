Как простое средство может спасти ваши растения и улучшить урожай

Это удобрение дачники просто обожают: универсальное и не стоит ни копейки

1:20 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Садоводы, приверженные экологически чистому земледелию, ценят самодельные подкормки.

Фото: flickr.com by southernfoodwaysalliance, CC BY 2.0

Некоторые из этих рецептов действительно полезны, однако важно помнить: точно рассчитать необходимую дозировку полезных веществ в таких случаях крайне сложно.

Тем не менее, удобрение из луковой шелухи считается универсальным и не требует никаких затрат.

Как использовать луковую шелуху

Благодаря своему составу луковую шелуху можно отнести к натуральным фунгицидам. Ее используют для защиты комнатных, садовых и огородных растений от вредителей.

Кроме того, она обладает питательными свойствами и применяется как удобрение. Добавка повышает устойчивость растений к неблагоприятным условиям, улучшает качество почвы и увеличивает урожай.

Использовать луковую шелуху можно как в сухом виде, так и для приготовления настоев (отваров), которые применяют для полива и опрыскивания.

Как приготовить

Приготовление отвара очень простое. Одну литровую банку шелухи заливают литром горячей воды, кипятят 5 минут и дают остыть. Отвар процеживают и доводят объем до 10 литров воды. Для полива 2 литра этого удобрения разводят в 10 литрах воды.