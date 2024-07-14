Яблоки падают раньше времени? Разбираемся в причинах и способах решения

Что делать, если осыпаются яблоки на дереве?

2:29 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Раннее опадение яблок — частая проблема, с которой сталкиваются многие садоводы. Это явление вызывает обеспокоенность и желание разобраться, почему же яблоки осыпаются раньше времени и что с этим делать. Разберёмся в причинах и способах решения этой проблемы.

Фото: http://s3.amazonaws.com/ooomf-com-files/fCXKsQpkRCypwm0fUab9_IMG_9248_2.jpg by Jennifer Langley, PDM

Почему яблоки осыпаются?

Основные причины раннего опадения яблок:

1. Перегрузка дерева плодами. Если на яблоне слишком много плодов, их просто физически не хватает сил удерживать. Дерево сбрасывает часть завязей, чтобы сконцентрироваться на созревании оставшихся.

2. Неблагоприятные погодные условия. Засуха, заморозки, резкие перепады температур или обильные дожди могут спровоцировать опадение плодов.

3. Вредители и болезни. Повреждение плодов насекомыми-вредителями или грибковыми заболеваниями ослабляет их, делая неспособными удержаться на ветках.

4. Нарушение агротехники. Например, неправильная или недостаточная подкормка, ошибки в обрезке, уплотнение почвы и другие погрешности при уходе за яблоней.

Что делать, если яблоки осыпаются?

1. Устранить перегрузку дерева. Если на яблоне много завязавшихся плодов, их нужно прореживать. Аккуратно удаляйте часть завязей, оставляя оптимальное количество.

2. Обеспечить правильный уход. Регулярно поливайте, рыхлите почву, вносите удобрения. Также важна своевременная обрезка и защита от вредителей и болезней.

3. Собирать опавшие яблоки. Регулярно подбирайте упавшие плоды, чтобы предотвратить размножение вредителей и грибков.

4. Использовать регуляторы роста. Особые препараты, содержащие фитогормоны, способны стимулировать удержание плодов на дереве.

5. Дать отдых дереву. Если причиной опадения стала перегрузка, в следующем сезоне стоит позволить яблоне отдохнуть, снизив нагрузку.

Своевременные и правильные действия позволят минимизировать потери урожая и сохранить здоровье яблони. А яблоки, которые все-таки осыпались, можно использовать для переработки на варенье, сок или другие заготовки.