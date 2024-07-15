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Июльский урожайный бум: что можно собрать на огороде в середине лета

Какие овощи, ягоды и травы поспевают в июле

2:00
Садоводство

Июль — пора наиболее активного сбора урожая на огородах. В этот месяц садоводы могут радоваться обилию овощей и зелени, которые они вырастили своими руками. Что же можно собирать на участке в середине лета?

Огурцы и кабачки в самом соку

Одними из самых "урожайных" культур в июле становятся огурцы и кабачки. Эти овощи достигают товарного размера и начинают плодоносить в изобилии. Важно регулярно срезать плоды, чтобы стимулировать дальнейшее образование новых завязей.

Сбор урожая томатов и перцев

Летом в самом разгаре также сезон томатов и перцев. Эти культуры начинают активно наливаться и созревать. Основная масса томатов и перцев будет созревать именно в июле, так что садоводы могут собирать щедрые урожаи этих популярных овощных культур.

Сладкая ягодная пора

Июль — время сбора ягодных культур, таких как клубника, малина, смородина, крыжовник. Садоводы могут полакомиться свежесобранными ягодами и заготовить их впрок для зимы.

Зелень и пряные травы в изобилии

Многие зеленные культуры, а также пряные травы, достигают пика своего развития именно в июле. В этот период можно регулярно собирать листья салата, укропа, петрушки, базилика, мяты и других любимых зеленных культур.

Корнеплоды в самом разгаре

Морковь, свёкла, репа, редис — эти корнеплодные овощи также радуют в июле обильными урожаями. Именно в этот период они достигают оптимальных размеров и наибольшей сочности.

Таким образом, июль на огороде щедр на разнообразные свежие и вкусные овощи, ягоды и зелень. Садоводам остается только своевременно производить сбор урожая, чтобы в полной мере насладиться плодами своего труда.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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