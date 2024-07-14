Необычная подкормка для лука: почему он нуждается в ежедневной "порции" чая

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Зачем поливать лук крепким чаем и как это помогает растению

2:03
Садоводство » Советы

Многие садоводы знают, что лук — довольно нетребовательная культура, но все же и он нуждается в определённом уходе. Одной из малоизвестных, но весьма эффективных практик ухода за этим овощем является поливание лука чаем. Что дает луку такая необычная процедура и как её правильно применять?

Зачем поливать лук крепким чаем и как это помогает растению
Фото: commons.wikimedia.org by MariuszCommons, CC BY-SA 4.0

Почему лук нуждается в "чаепитии"?

Главная причина, по которой лук нуждается в периодических "чаепитиях", связана с его повышенными потребностями в кремнии. Этот микроэлемент очень важен для прочности и здоровья луковичных растений.

Дело в том, что кремний помогает луку противостоять различным заболеваниям и вредителям, а также делает его более устойчивыми к полеганию. Без достаточного количества кремния лук становятся более уязвимыми перед грибками, бактериями и насекомыми-вредителями.

К сожалению, многие почвы бедны этим микроэлементом, поэтому луку требуется дополнительное его внесение. И чай как раз помогает восполнить дефицит кремния.

Как поить лук чаем и с какой периодичностью?

Для "чаепития" рекомендуется использовать обычный зелёный или чёрный чай. Заваривать его нужно довольно крепко, чтобы он получился насыщенным.

Поливать лук этим чаем следует примерно раз в 1-2 недели, равномерно распределяя его по всей площади посадок. Особенно важно это делать в период активного роста и формирования луковиц.

Помимо кремния, чай также обогащает почву полезными органическими веществами, стимулирующими рост лука. Кроме того, чай обладает фунгицидными свойствами, защищая растения от грибковых болезней.

Таким образом, регулярное поливание лука чаем — отличный способ обеспечить этой культуре дополнительное питание и защиту. Попробуйте применить эту простую, но эффективную практику на своем огороде!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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