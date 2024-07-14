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Ремонтантная клубника — путь к урожаю до морозов: лучшие сорта для длительного плодоношения

Эти сорта клубники будут плодоносить до самых холодов

2:07
Садоводство » Плодовые

Многие садоводы мечтают о клубнике, которая будет обильно плодоносить практически до самых морозов. К счастью, современная селекция предлагает нам множество сортов ремонтантной клубники, способных радовать урожаем вплоть до заморозков.

Эти сорта клубники будут плодоносить до самых холодов
Фото: commons.wikimedia.org by https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Loteclat, CC BY 3.0

Какие сорта клубники подходят для длительного плодоношения?

Ремонтантные сорта клубники отличаются от традиционных тем, что способны давать несколько урожаев за сезон. Как правило, первая волна созревания приходится на июнь-июль, а вторая — на август-сентябрь.

Среди наиболее известных и проверенных ремонтантных сортов клубники, которые будут плодоносить вплоть до заморозков, можно выделить:

  • Регина F1. Очень урожайный и неприхотливый сорт, дающий крупные, сладкие ягоды до самой осени.
  • Альба. Отличается отличными вкусовыми качествами, высокой урожайностью и стабильностью плодоношения.
  • Резерв. Один из самых популярных ремонтантных сортов в России, дающий два-три обильных урожая за сезон.
  • Бристоль. Этот сорт порадует сладкими, ароматными ягодами вплоть до заморозков.
  • Берегиня. Неприхотливая и очень урожайная клубника, устойчивая к основным заболеваниям.

Помимо этого, отлично проявляют себя в длительном плодоношении и такие сорта, как Фестивальная, Галия, Флоренс, Поли.

Как обеспечить обильное и продолжительное плодоношение?

Успех выращивания ремонтантной клубники во многом зависит от правильного ухода. Главное — обеспечить растениям регулярный полив, особенно в засушливые периоды.

Также важно не забывать об регулярных подкормках. Использование комплексных минеральных удобрений будет способствовать активному росту и плодоношению.

Кроме того, следует своевременно удалять усы, цветоносы и увядшие листья. Это поможет направить все силы растения на формирование ягод.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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