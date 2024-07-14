Ремонтантная клубника — путь к урожаю до морозов: лучшие сорта для длительного плодоношения

Многие садоводы мечтают о клубнике, которая будет обильно плодоносить практически до самых морозов. К счастью, современная селекция предлагает нам множество сортов ремонтантной клубники, способных радовать урожаем вплоть до заморозков.
Ремонтантные сорта клубники отличаются от традиционных тем, что способны давать несколько урожаев за сезон. Как правило, первая волна созревания приходится на июнь-июль, а вторая — на август-сентябрь.
Среди наиболее известных и проверенных ремонтантных сортов клубники, которые будут плодоносить вплоть до заморозков, можно выделить:
Помимо этого, отлично проявляют себя в длительном плодоношении и такие сорта, как Фестивальная, Галия, Флоренс, Поли.
Успех выращивания ремонтантной клубники во многом зависит от правильного ухода. Главное — обеспечить растениям регулярный полив, особенно в засушливые периоды.
Также важно не забывать об регулярных подкормках. Использование комплексных минеральных удобрений будет способствовать активному росту и плодоношению.
Кроме того, следует своевременно удалять усы, цветоносы и увядшие листья. Это поможет направить все силы растения на формирование ягод.
Это средство помогает огурцам противостоять болезням, насыщает растения полезными веществами, необходимыми для формирования завязей и активного роста.