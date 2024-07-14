Старые клубни на новых грядках: почему нельзя оставлять прошлогодний картофель

Что делать с прошлогодней картошкой?

2:01 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Для многих дачников одна из весенних головоломок — что делать с оставшимся с прошлого сезона картофелем, когда пора уже готовиться к посадке нового урожая. Выбросить жалко, а оставлять негде. Как поступить в этой ситуации?

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Почему прошлогодний картофель может помешать новому урожаю?

Проблема в том, что оставшийся с прошлого года картофель может стать источником серьёзных проблем для свежих посадок. Во-первых, старые клубни могут быть поражены различными болезнями и вредителями, которые легко передадутся молодым всходам.

Во-вторых, прорастающий старый картофель будет конкурировать с новыми растениями за питание и влагу в почве. В итоге ослабленные побеги вряд ли смогут порадовать обильным урожаем.

Поэтому категорически не рекомендуется оставлять прошлогодний картофель на участке, где планируется посадка новой культуры.

Куда девать старый картофель?

Существует несколько вариантов, куда можно деть оставшийся с прошлого сезона картофель:

1. Использовать его для посадки. Если клубни находятся в хорошем состоянии, их можно посадить на отдельной грядке. Это позволит получить некоторый урожай, пусть и не столь богатый, как от свежих посадок.

2. Скормить скоту. Остатки картофеля вполне пригодны в качестве корма для домашних животных — кур, коз, свиней.

3. Закопать в компост. Старый картофель можно измельчить и закопать в компостную кучу, где он отлично перепреет и обогатит почву полезными веществами.

4. Утилизировать. Если картофель находится в очень плохом состоянии, его лучше просто утилизировать как бытовые отходы.

Главное — не оставляйте старые клубни на участке, где планируете новые посадки. Это поможет сохранить будущий урожай от болезней и вредителей.