Старые клубни на новых грядках: почему нельзя оставлять прошлогодний картофель

Для многих дачников одна из весенних головоломок — что делать с оставшимся с прошлого сезона картофелем, когда пора уже готовиться к посадке нового урожая. Выбросить жалко, а оставлять негде. Как поступить в этой ситуации?
Проблема в том, что оставшийся с прошлого года картофель может стать источником серьёзных проблем для свежих посадок. Во-первых, старые клубни могут быть поражены различными болезнями и вредителями, которые легко передадутся молодым всходам.
Во-вторых, прорастающий старый картофель будет конкурировать с новыми растениями за питание и влагу в почве. В итоге ослабленные побеги вряд ли смогут порадовать обильным урожаем.
Поэтому категорически не рекомендуется оставлять прошлогодний картофель на участке, где планируется посадка новой культуры.
Существует несколько вариантов, куда можно деть оставшийся с прошлого сезона картофель:
1. Использовать его для посадки. Если клубни находятся в хорошем состоянии, их можно посадить на отдельной грядке. Это позволит получить некоторый урожай, пусть и не столь богатый, как от свежих посадок.
2. Скормить скоту. Остатки картофеля вполне пригодны в качестве корма для домашних животных — кур, коз, свиней.
3. Закопать в компост. Старый картофель можно измельчить и закопать в компостную кучу, где он отлично перепреет и обогатит почву полезными веществами.
4. Утилизировать. Если картофель находится в очень плохом состоянии, его лучше просто утилизировать как бытовые отходы.
Главное — не оставляйте старые клубни на участке, где планируете новые посадки. Это поможет сохранить будущий урожай от болезней и вредителей.
Это средство помогает огурцам противостоять болезням, насыщает растения полезными веществами, необходимыми для формирования завязей и активного роста.