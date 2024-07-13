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Хотите ранний урожай молодой картошки? Узнайте, когда лучше её выкапывать

Когда нужно приступать к сбору первого урожая картофеля

2:02
Садоводство » Овощи

Ранний сбор урожая картофеля - долгожданное событие для многих дачников. Первая молодая картошка, только что выкопанная из-под земли, считается настоящим деликатесом. Однако далеко не всегда спешка с выкапыванием идет на пользу урожаю. Прежде чем браться за лопату, нужно хорошо всё обдумать.

Когда начинать выкапывать первую молодую картошку?

Первая волна "молодки" обычно созревает уже в конце июня - начале июля. Однако не стоит торопиться с ее выкапыванием. Лучше всего дождаться, когда растения достигнут высоты 30-40 см, а ботва станет зеленой и густой.

Раннюю картошку рекомендуется выкапывать через 40-50 дней после появления всходов. К этому моменту клубни уже успеют сформироваться, но еще не успеют сильно разрастись и окрепнуть.

Если выкапывать картофель слишком рано, то есть риск получить очень мелкие клубни, которые будут быстро портиться. Кроме того, растения могут так и не успеть восстановиться после стресса.

Поэтому лучше переждать еще немного и дождаться, пока ботва полностью сформируется, а корневая система окрепнет.

На что ещё обратить внимание перед выкапыванием?

Очень важно следить за погодными условиями. Выкапывать картошку лучше в пасмурную погоду или после дождя, когда грунт влажный и мягкий. В жару растения быстро завянут, а клубни могут пострадать.

Также стоит убедиться, что грядка с картофелем не заросла сорняками. Они могут сильно затруднить процесс выкапывания и повредить клубни.

Не забудьте предварительно полить грядку, чтобы почва была рыхлой и податливой. Это значительно облегчит процесс выкапывания.

Соблюдая эти нехитрые правила, вы сможете в нужный момент выкопать первый в сезоне урожай молодой картошки, сохранив ее качество и товарный вид.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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