Хотите ранний урожай молодой картошки? Узнайте, когда лучше её выкапывать

Ранний сбор урожая картофеля - долгожданное событие для многих дачников. Первая молодая картошка, только что выкопанная из-под земли, считается настоящим деликатесом. Однако далеко не всегда спешка с выкапыванием идет на пользу урожаю. Прежде чем браться за лопату, нужно хорошо всё обдумать.
Первая волна "молодки" обычно созревает уже в конце июня - начале июля. Однако не стоит торопиться с ее выкапыванием. Лучше всего дождаться, когда растения достигнут высоты 30-40 см, а ботва станет зеленой и густой.
Раннюю картошку рекомендуется выкапывать через 40-50 дней после появления всходов. К этому моменту клубни уже успеют сформироваться, но еще не успеют сильно разрастись и окрепнуть.
Если выкапывать картофель слишком рано, то есть риск получить очень мелкие клубни, которые будут быстро портиться. Кроме того, растения могут так и не успеть восстановиться после стресса.
Поэтому лучше переждать еще немного и дождаться, пока ботва полностью сформируется, а корневая система окрепнет.
Очень важно следить за погодными условиями. Выкапывать картошку лучше в пасмурную погоду или после дождя, когда грунт влажный и мягкий. В жару растения быстро завянут, а клубни могут пострадать.
Также стоит убедиться, что грядка с картофелем не заросла сорняками. Они могут сильно затруднить процесс выкапывания и повредить клубни.
Не забудьте предварительно полить грядку, чтобы почва была рыхлой и податливой. Это значительно облегчит процесс выкапывания.
Соблюдая эти нехитрые правила, вы сможете в нужный момент выкопать первый в сезоне урожай молодой картошки, сохранив ее качество и товарный вид.
Июль — это середина лета, время, когда садоводы наслаждаются плодами своих трудов.