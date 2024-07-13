Температурные пределы для работ на участке: когда нужно отказаться от огородных дел

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Какая температура на улице опасна для работы в саду и на огороде

2:15
Садоводство » Советы

Аномальная жара, установившаяся во многих регионах, вынуждает дачников реже выходить на свои земельные участки. И это правильно — работать в саду и на огороде в таких экстремальных условиях небезопасно для здоровья. Существуют определённые температурные пределы, за которыми выходить на участок категорически не рекомендуется.

Какая температура на улице опасна для работы в саду и на огороде
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

При какой температуре лучше отказаться от работ на огороде?

По мнению медиков и специалистов в области охраны труда, выполнять физическую работу на открытом воздухе крайне опасно, когда температура превышает +30°C в тени. При таких условиях высок риск теплового удара, солнечного и теплового стресса, тепловых судорог.

Находиться под прямыми солнечными лучами при температуре воздуха выше +35°C также крайне не рекомендуется. В этом случае организм человека не справляется с перегревом, что может привести к серьезным осложнениям вплоть до потери сознания.

Особенно опасна работа в жару для пожилых людей, детей, беременных женщин, а также тех, кто страдает хроническими сердечно-сосудистыми, эндокринными заболеваниями и другими патологиями. Им стоит воздержаться от выхода на участок при температуре свыше +28°C.

Что делать, если нужно выйти на огород в сильную жару?

Если работа на участке действительно необходима при высоких температурах, следует максимально сократить время пребывания под открытым солнцем. Старайтесь выполнять только самые легкие и необременительные задачи.

Перед выходом на огород обязательно позавтракайте, выпейте достаточно жидкости. Наденьте легкую светлую одежду, головной убор и закрытую обувь. Беспрерывно пейте воду или прохладные напитки. Регулярно делайте перерывы в тени.

Лучше всего перенести огородные работы на более прохладные утренние или вечерние часы. В жаркий полдень лучше оставаться в помещении.

Соблюдение этих простых правил поможет снизить риски для здоровья и обеспечить вашу безопасность на садовом участке даже во время сильной жары.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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