Жара губит комнатные растения? Простые способы сохранить их в период летнего зноя

Как уберечь комнатные растения от солнечных ожогов и засыхания

2:10 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Жара летом — серьёзное испытание не только для садовых культур, но и комнатных растений. Палящее солнце, сухой воздух и высокие температуры негативно сказываются на состоянии домашних цветов и зелёных питомцев, заставляя их страдать. Однако есть ряд мер, которые помогут уберечь комнатные растения от губительного воздействия зноя.

Фото: commons.wikimedia.org by Galilea, CC BY-SA 3.0

Почему комнатные растения страдают от летней жары?

Резкое повышение температуры и падение влажности воздуха приводит к нарушению водного баланса растений. Они теряют влагу быстрее, чем могут её поглощать из почвы. В результате листья увядают, начинают желтеть и опадать, замедляется рост.

Особенно страдают нежные тропические и субтропические культуры, такие как фиалки, пальмы, папоротники и орхидеи. Растения могут полностью засохнуть или получить ожоги от прямых солнечных лучей.

Как обеспечить комнатным растениям защиту от жары?

Первое, что нужно сделать — обильно и регулярно поливать цветы. Это поможет восполнить потерю влаги и предотвратить иссушение грунта. Почву рекомендуется мульчировать, чтобы замедлить испарение влаги.

Также важно опрыскивать листья растений из пульверизатора. Это увеличит относительную влажность воздуха вокруг них и "охладит" листья.

В жаркие дни переносите цветы в более прохладные места, затенённые от прямых солнечных лучей. Можно также притенять растения с помощью жалюзи, тюля или лёгких тканевых занавесок.

Не забывайте об аэрации — открывайте окна для проветривания, чтобы повысить влажность в помещении. Кондиционер также поможет создать комфортные условия для ваших зеленых питомцев.

При сильном стрессе от жары обрывайте повреждённые, засохшие или пожелтевшие листья. Это позволит растению сосредоточиться на восстановлении.

Если соблюдать эти несложные правила, комнатные растения легко перенесут зной и сохранят красоту и здоровье.