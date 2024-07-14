Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ученые приблизились к разгадке тайны первого в мире аналогового компьютера
Певица Инстасамка не попала в слова фонограммы во время выступления на VK Fest
Виктория Боня показала свои апартаменты в Монако
Как предотвратить потери урожая овощей из-за палящего солнца
Стало известно, о чём может рассказать кошачий хвост
Геймплей ремейка "Готики" покажут на презентации THQ Nordic в августе 2024 года
Путин одобрил поправки в закон о федеральном бюджете на 2024 год
Беременная Мария Погребняк отказалась рожать малыша за границей
Дочка певицы Максим исполнила трогательную песню
Жара губит комнатные растения? Простые способы сохранить их в период летнего зноя

Как уберечь комнатные растения от солнечных ожогов и засыхания

2:10
Садоводство » Цветы

Жара летом — серьёзное испытание не только для садовых культур, но и комнатных растений. Палящее солнце, сухой воздух и высокие температуры негативно сказываются на состоянии домашних цветов и зелёных питомцев, заставляя их страдать. Однако есть ряд мер, которые помогут уберечь комнатные растения от губительного воздействия зноя.

Как уберечь комнатные растения от солнечных ожогов и засыхания
Фото: commons.wikimedia.org by Galilea, CC BY-SA 3.0

Почему комнатные растения страдают от летней жары?

Резкое повышение температуры и падение влажности воздуха приводит к нарушению водного баланса растений. Они теряют влагу быстрее, чем могут её поглощать из почвы. В результате листья увядают, начинают желтеть и опадать, замедляется рост.

Особенно страдают нежные тропические и субтропические культуры, такие как фиалки, пальмы, папоротники и орхидеи. Растения могут полностью засохнуть или получить ожоги от прямых солнечных лучей.

Как обеспечить комнатным растениям защиту от жары?

Первое, что нужно сделать — обильно и регулярно поливать цветы. Это поможет восполнить потерю влаги и предотвратить иссушение грунта. Почву рекомендуется мульчировать, чтобы замедлить испарение влаги.

Также важно опрыскивать листья растений из пульверизатора. Это увеличит относительную влажность воздуха вокруг них и "охладит" листья.

В жаркие дни переносите цветы в более прохладные места, затенённые от прямых солнечных лучей. Можно также притенять растения с помощью жалюзи, тюля или лёгких тканевых занавесок.

Не забывайте об аэрации — открывайте окна для проветривания, чтобы повысить влажность в помещении. Кондиционер также поможет создать комфортные условия для ваших зеленых питомцев.

При сильном стрессе от жары обрывайте повреждённые, засохшие или пожелтевшие листья. Это позволит растению сосредоточиться на восстановлении.

Если соблюдать эти несложные правила, комнатные растения легко перенесут зной и сохранят красоту и здоровье.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Можно ли обрезать яблоню в июле: секреты летней обрезки

Июль — это середина лета, время, когда садоводы наслаждаются плодами своих трудов.

Эксперты ответили, можно ли обрезать яблоню в июле
4 важных момента для моркови, которые нельзя упускать в июле
Июльские хитрости для получения сочной и сахаристой моркови
Oгурцы растут как бешеные и не болеют: нужны обычный йод и молочная сыворотка
Топ-3 породы собак, которые никогда не предадут вас
На данный момент украинская ПВО превратилась в решето Дмитрий Плотников Украинские блогеры-миллионники стали призывать Зеленского к немедленному миру Любовь Степушова
Секреты опытных дачников: как уничтожить сорняки быстро и навсегда
Продлеваем сезон: как заставить огурцы плодоносить до морозов
Сводка с фронта: ВС РФ разрушили самую сильную систему ПВО НАТО, Трампу отстрелили ухо в предвыборной гонке
Сводка с фронта: ВС РФ разрушили самую сильную систему ПВО НАТО, Трампу отстрелили ухо в предвыборной гонке
Последние материалы
Геймплей ремейка "Готики" покажут на презентации THQ Nordic в августе 2024 года
Путин одобрил поправки в закон о федеральном бюджете на 2024 год
Беременная Мария Погребняк отказалась рожать малыша за границей
Автоэксперт рассказал о ключевом отличии в принципах работы вариатора и "робота"
Дочка певицы Максим исполнила трогательную песню
Борщ станет ещё вкуснее: вот что нужно сделать со сметаной
Google провело исследование о последствиях использования ИИ
Удлиняющая, объемная или подкручивающая: виды туши для разных типов ресниц
Умерла звезда "Зачарованных" Шеннен Доэрти: актриса долго боролась с онкологией
Врач Панова: рост психических расстройств в России обусловлен улучшением диагностики
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников