Аномальная жара губит овощи на грядках? Эффективные способы спасти урожай

Аномальная жара, установившаяся во многих регионах, серьёзно сказывается на состоянии овощей на огороде. Под палящими лучами солнца культуры буквально "поджариваются", теряя влагу и вянут. В итоге урожай оказывается испорченным, что крайне огорчает дачников. Но есть способы спасти овощи от "солнечных ожогов".
Экстремальные температуры воздуха и почвы оказывают губительное воздействие на большинство овощных культур. Интенсивное солнечное излучение приводит к иссушению, обезвоживанию и ошпариванию листьев, стеблей и плодов.
У помидоров, огурцов, баклажанов, кабачков и других овощей наблюдается потеря тургора, появление белёсых и ожоговых пятен, увядание. Плоды растрескиваются и теряют товарный вид. Иногда культуры просто засыхают на корню.
Важно как можно быстрее принять меры для защиты овощных культур от негативного влияния зноя. Начать стоит с своевременного, обильного и регулярного полива. Увлажнение почвы поможет растениям противостоять обезвоживанию.
Необходимо также мульчировать грядки слоем торфа, компоста или соломы. Это не только сохранит влагу, но и притенит прикорневую зону, защитив от прямых солнечных лучей.
Обязательно укройте овощи агроволокном или сетью — это на время затенит их и предотвратит ожоги. Также можно установить затеняющие конструкции над наиболее уязвимыми культурами.
В жаркий полдень следует опрыскивать растения водой, особенно плоды и верхние части. Это охладит их и предотвратит перегрев.
Если овощи все же пострадали от зноя, удалите самые сильно повреждённые листья и плоды. Это поможет растениям быстрее восстановиться.
Выполняя эти простые правила, вы сможете сохранить ваш огородный урожай даже в условиях сильной жары.
Июль — это середина лета, время, когда садоводы наслаждаются плодами своих трудов.