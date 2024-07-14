Как спасти урожай баклажанов от налёта колорадских жуков: советы дачникам

Колорадские жуки — настоящий бич баклажанов. Эти вредители буквально атакуют растения, объедая листья и побеги. В результате баклажаны слабеют, плохо растут и дают низкий урожай. Поэтому борьба с колорадским жуком на баклажанах — вопрос первостепенной важности для каждого дачника.
Первые признаки нашествия — это жёлтые точки на листьях, постепенно переходящие в круглые дырки. Немного позже вы сможете увидеть самих жуков — они жёлто-коричневые, с 10-12 чёрными пятнами на спине. Также на листьях и стеблях можно обнаружить яйца колорадского жука в виде оранжевых скоплений.
Самый простой и безопасный способ — регулярный сбор жуков и их личинок вручную. Делать это нужно ежедневно, особенно в период массового отрождения вредителей. Собранных насекомых лучше уничтожать.
Можно также применять биопрепараты на основе бактерии Bacillus thuringiensis. Они эффективно борются с личинками колорадского жука, не нанося вреда растениям и полезным насекомым.
Для профилактики рекомендуется использовать растворы табака, чеснока или горчицы, которые отпугивают вредителей. Эффективна и мульча из скошенной травы вокруг кустов баклажанов.
Если вредители все же появились, незамедлительно обработайте растения инсектицидами. Лучше всего использовать препараты, в состав которых входят пиретроиды — они быстро и эффективно уничтожают колорадских жуков.
Соблюдение этих простых, но действенных мер позволит вам избавить баклажаны от колорадского жука и собрать хороший урожай.
Июль — это середина лета, время, когда садоводы наслаждаются плодами своих трудов.