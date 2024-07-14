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Как спасти урожай баклажанов от налёта колорадских жуков: советы дачникам

Вот как справиться с колорадским жуком на баклажанах

1:55
Садоводство » Вредители и болезни

Колорадские жуки — настоящий бич баклажанов. Эти вредители буквально атакуют растения, объедая листья и побеги. В результате баклажаны слабеют, плохо растут и дают низкий урожай. Поэтому борьба с колорадским жуком на баклажанах — вопрос первостепенной важности для каждого дачника.

Вот как справиться с колорадским жуком на баклажанах
Фото: hear.org by Forest & Kim Starr, CC BY 3.0

Как распознать появление колорадского жука на баклажанах?

Первые признаки нашествия — это жёлтые точки на листьях, постепенно переходящие в круглые дырки. Немного позже вы сможете увидеть самих жуков — они жёлто-коричневые, с 10-12 чёрными пятнами на спине. Также на листьях и стеблях можно обнаружить яйца колорадского жука в виде оранжевых скоплений.

Как бороться с колорадским жуком на баклажанах?

Самый простой и безопасный способ — регулярный сбор жуков и их личинок вручную. Делать это нужно ежедневно, особенно в период массового отрождения вредителей. Собранных насекомых лучше уничтожать.

Можно также применять биопрепараты на основе бактерии Bacillus thuringiensis. Они эффективно борются с личинками колорадского жука, не нанося вреда растениям и полезным насекомым.

Для профилактики рекомендуется использовать растворы табака, чеснока или горчицы, которые отпугивают вредителей. Эффективна и мульча из скошенной травы вокруг кустов баклажанов.

Если вредители все же появились, незамедлительно обработайте растения инсектицидами. Лучше всего использовать препараты, в состав которых входят пиретроиды — они быстро и эффективно уничтожают колорадских жуков.

Соблюдение этих простых, но действенных мер позволит вам избавить баклажаны от колорадского жука и собрать хороший урожай.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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