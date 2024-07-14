Обрезка томатов в июле: что важно знать дачникам для получения отличного урожая

Почему нельзя пропускать обрезку томатов?

1:44 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Многие дачники знают, что за томатами нужно регулярно ухаживать, однако не все понимают важность такой процедуры, как обрезка куста в середине лета. Между тем, игнорировать эту манипуляцию ни в коем случае нельзя — она обеспечивает полноценное развитие и плодоношение растений.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Почему обрезка томатов в июле так важна?

Основная задача обрезки в июле — избавить растение от лишних побегов, листьев и соцветий, чтобы сконцентрировать его силы на формировании и созревании уже завязавшихся плодов. Это позволяет получить более крупные, вкусные и сочные томаты.

Кроме того, удаление верхней части растения предотвращает затягивание роста и позволяет ему перенаправить энергию на формирование и налив плодов. Это особенно актуально в период массового плодоношения, когда томатам требуется максимум сил.

Как правильно обрезать томаты летом?

Обрезку томатов в июле лучше проводить в безветренную пасмурную погоду, чтобы избежать стресса для растений. Обрезать стоит все боковые побеги, а также верхушки главных стеблей над 5-6 кистью. При этом следите, чтобы не повредить листья и плоды.

После процедуры очень важно обработать срезы специальным садовым варом или зеленкой, чтобы предотвратить заражение растения болезнями. Обязательно соберите и утилизируйте все срезанные части.

Регулярная обрезка томатов в июле — обязательное условие для получения хорошего урожая. Только так вы сможете добиться максимальной отдачи от своих растений.