Растения-целители на вашем участке: какие стоит посадить для здоровья

Топ-5 целебных растений для посадки

2:08 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

У каждого дачника есть возможность не только вырастить вкусные овощи и ягоды, но и окружить себя полезными лекарственными травами. Многие из них не только украсят участок, но и станут дополнительным источником натуральных средств для поддержания здоровья.

Алоэ вера

Это растение широко известно своими ранозаживляющими, противовоспалительными и антисептическими свойствами. Алоэ отлично подходит для лечения ожогов, порезов, ссадин, а также при различных кожных заболеваниях. Его можно выращивать в открытом грунте на солнечном месте.

Календула

Яркая и неприхотливая календула является отличным лекарственным растением. Ее цветки содержат флавоноиды, каротиноиды и эфирные масла, оказывающие противовоспалительное, антисептическое и ранозаживляющее действие. Настои и отвары календулы используются для лечения ран, язв, экземы.

Мята

Эта освежающая трава обладает целым рядом полезных свойств. Она улучшает пищеварение, успокаивает нервную систему, оказывает антисептическое и противовоспалительное действие. Мята прекрасно растет на солнечных участках и легко размножается делением корневищ.

Эхинацея

Это растение известно своими иммуностимулирующими свойствами. Оно поможет поддержать защитные силы организма, повысить сопротивляемость к простудным и вирусным заболеваниям. Эхинацея неприхотлива, ее легко вырастить на солнечных грядках.

Ромашка

Ромашковые цветки содержат эфирные масла, флавоноиды и другие полезные вещества. Они оказывают противовоспалительное, антисептическое и ранозаживляющее действие. Ромашка прекрасно подходит для лечения ран, ожогов, экзем и других кожных проблем.

Посадив эти и другие целебные растения на своём участке, вы сможете самостоятельно выращивать натуральные компоненты для создания собственных лечебных средств.