Как сделать так, чтобы сухоцветы надолго сохранили форму и цвет? Советы для дачников

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Сушим сухоцветы правильно: выбор растений, подготовка и способы высушивания

2:01
Садоводство » Цветы

Сухоцветы — это группа растений, которые прекрасно сохраняют свою форму и цвет даже после высушивания. Они очень популярны в букетах, композициях и декоре, ведь такие цветы не вянут и могут радовать нас на протяжении долгого времени. Чтобы высушенные растения сохранились максимально красивыми, важно правильно проводить сам процесс сушки.

Выбор растений для сушки

Не все цветы одинаково хорошо поддаются высушиванию. Лучше всего подходят такие сухоцветы, как статица, бессмертник, гомфрена, астильба, лаванда и другие. При этом выбирайте растения в стадии бутона или только начавшего распускаться цветка — в этом состоянии они сохранятся лучше всего.

Подготовка растений к сушке

Перед высушиванием следует собрать растения в сухую погоду, вечером или рано утром. Обрежьте их с длинными стеблями, оставив 15-20 см. Также можно заготовить целые соцветия. Сразу после сбора удалите поврежденные листья и цветки.

Способы сушки сухоцветов

Самый распространенный способ — сушка в пучках. Для этого свяжите стебли в небольшие связки и повесьте их вниз головой в темное, хорошо проветриваемое место. Также можно сушить растения на решетках или листах картона в хорошо вентилируемом помещении. Не допускайте попадания прямых солнечных лучей.

Длительность сушки

Время высушивания обычно занимает 2-3 недели, но может варьироваться в зависимости от вида растений, их влажности и условий сушки. Проверяйте готовность, легко сгибая стебли — если они хрустят, а цветки остаются твердыми, значит, сушка завершена.

Соблюдая эти простые правила, вы сможете правильно высушить любые сухоцветы и использовать их для оформления интерьера, создания декора и букетов.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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