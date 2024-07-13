Как избавиться от гусениц на капусте: профилактика и методы обработки

Капуста является одним из самых популярных овощей на дачных участках. Но нередко урожай этой культуры страдает от нашествия вредных насекомых, в первую очередь - гусениц капустной моли и белянки. Как защитить капусту и получить хороший урожай, рассмотрим подробнее.
Обнаружить присутствие гусениц на капусте несложно. Первым тревожным сигналом станут небольшие дырки в листьях или кочанах. При более сильном поражении можно увидеть самих вредителей, которые поедают растения изнутри. Также выдаст их характерный экскремент на листьях.
Чтобы предотвратить появление гусениц, рекомендуется регулярно осматривать посадки капусты. При обнаружении первых признаков вредителей следует как можно быстрее принять меры. Важно также соблюдать севооборот и не размещать капусту на одном и том же месте несколько лет подряд.
Одним из простейших и безопасных способов избавиться от гусениц является их ручной сбор. Осматривайте кочаны и листья, аккуратно снимая и уничтожая всех обнаруженных вредителей. Также поможет укрытие растений плотными материалами, которые не позволят бабочкам откладывать яйца.
При сильном поражении капусты гусеницами прибегают к использованию инсектицидных препаратов. Наиболее эффективны биологические инсектициды типа "Битоксибациллин", "Лепидоцид" или "Бацикол". Их следует применять строго по инструкции, соблюдая сроки обработки и меры предосторожности.
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