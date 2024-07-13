Выращивание туи из черенка: 4 ключевых этапа, которые нужно знать

Вот как размножать тую самостоятельно

1:59 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Туя — популярное вечнозеленое хвойное растение, которое можно часто увидеть на дачных участках и в ландшафтных композициях. Многие садоводы хотели бы иметь эти стройные, пирамидальные деревца, но не решаются приобретать их в питомнике из-за высокой стоимости. Между тем вырастить туи самостоятельно из черенков — довольно простая задача.

Фото: creativecommons.org by liz west is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en

Когда и как правильно брать черенки

Лучшее время для заготовки черенков — ранняя весна или поздняя осень, когда растение находится в состоянии покоя. Для этого выбирайте здоровые, хорошо развитые побеги длиной 10-15 см, срезая их аккуратно секатором или ножом. Нижний срез делайте под углом, не повреждая соседние ветки.

Подготовка черенков к укоренению

После заготовки черенки нужно подготовить к высадке. Для этого сделайте на нижнем срезе неглубокие надрезы, которые простимулируют образование корней. Затем обработайте срезы стимулятором корнеобразования (например, "Корневин"). Можно также замочить черенки в воде на 12-24 часа.

Посадка и уход за саженцами

Укоренять черенки рекомендуется в торфяно-песчаной или перлитовой почвосмеси. Высаживайте их в подготовленные горшки или ящики с дренажными отверстиями, заглубляя на 3-4 см. Поливайте черенки регулярно, не допуская пересыхания грунта. Также не забывайте обрабатывать их от вредителей и болезней.

Первые всходы могут появиться уже через 2-3 недели, а укоренение произойдет за 1,5-2 месяца. После этого саженцы можно высаживать на постоянное место в открытый грунт. Соблюдая эти простые правила, вы сможете легко вырастить красивые, пышные туи, не потратив на это больших денег.