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Хотите, чтобы поликарбонат служил дольше? Избегайте этих 3 ошибок

Секрет долговечности поликарбонатной теплицы

1:53
Садоводство » Советы

Установка поликарбонатной теплицы — это серьёзные финансовые вложения, поэтому каждый дачник стремится, чтобы она прослужила как можно дольше. Однако бывает, что уже через 2-3 года стенки начинают желтеть, терять прозрачность и постепенно разрушаться. В чём кроется причина столь быстрого износа поликарбоната?

Секрет долговечности поликарбонатной теплицы
Фото: freepik.com is licensed under Free More info

Оказывается, все дело в трех распространенных ошибках садоводов и дачников:

1. Неправильный монтаж. Очень важно, чтобы поликарбонатные панели были надежно зафиксированы и не испытывали постоянных механических нагрузок. Любые трещины или несоответствие размеров каркаса и поликарбоната будут приводить к разрушению материала. Поэтому обязательно следуйте инструкции производителя и пользуйтесь услугами профессиональных монтажников.

2. Попадание прямых солнечных лучей. Длительное воздействие ультрафиолета приводит к фотохимическому разложению поликарбоната и потере его прозрачности. Чтобы избежать этого, необходимо обеспечить правильную ориентацию теплицы и затенение верха поликарбонатного покрытия. Используйте специальные пленки или легкие тентовые материалы.

3. Резкие перепады температур. Частая смена нагрева и охлаждения приводит к появлению микротрещин в структуре поликарбоната, что ускоряет его разрушение. Чтобы предотвратить этот процесс, нужно обеспечить равномерный температурный режим в теплице. Для этого подойдет использование системы климат-контроля или хотя бы простейших вентиляционных устройств.

Соблюдение этих простых правил позволит значительно продлить срок службы поликарбонатного покрытия теплицы и сэкономить средства на его замене в будущем.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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