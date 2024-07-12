Хотите, чтобы поликарбонат служил дольше? Избегайте этих 3 ошибок

Установка поликарбонатной теплицы — это серьёзные финансовые вложения, поэтому каждый дачник стремится, чтобы она прослужила как можно дольше. Однако бывает, что уже через 2-3 года стенки начинают желтеть, терять прозрачность и постепенно разрушаться. В чём кроется причина столь быстрого износа поликарбоната?
1. Неправильный монтаж. Очень важно, чтобы поликарбонатные панели были надежно зафиксированы и не испытывали постоянных механических нагрузок. Любые трещины или несоответствие размеров каркаса и поликарбоната будут приводить к разрушению материала. Поэтому обязательно следуйте инструкции производителя и пользуйтесь услугами профессиональных монтажников.
2. Попадание прямых солнечных лучей. Длительное воздействие ультрафиолета приводит к фотохимическому разложению поликарбоната и потере его прозрачности. Чтобы избежать этого, необходимо обеспечить правильную ориентацию теплицы и затенение верха поликарбонатного покрытия. Используйте специальные пленки или легкие тентовые материалы.
3. Резкие перепады температур. Частая смена нагрева и охлаждения приводит к появлению микротрещин в структуре поликарбоната, что ускоряет его разрушение. Чтобы предотвратить этот процесс, нужно обеспечить равномерный температурный режим в теплице. Для этого подойдет использование системы климат-контроля или хотя бы простейших вентиляционных устройств.
Соблюдение этих простых правил позволит значительно продлить срок службы поликарбонатного покрытия теплицы и сэкономить средства на его замене в будущем.
Растения, посеянные в середине лета, успевают укрепиться и развить сильную корневую систему до наступления холодов.