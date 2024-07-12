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Июльские хитрости для получения сочной и сахаристой моркови

4 важных момента для моркови, которые нельзя упускать в июле

1:48
Садоводство » Овощи

Морковь — один из самых любимых овощей на наших грядках. Именно в июле закладываются основы будущего богатого урожая моркови. Чтобы получить сочные, сладкие и сочные корнеплоды, дачнику нужно помнить о нескольких важных моментах, связанных с поливом.

4 важных момента для моркови, которые нельзя упускать в июле
Фото: commons.wikimedia.org by Наваниет Кришнан С, CC BY-SA 3.0

Во-первых, стабильный и достаточный полив чрезвычайно важен для формирования корнеплодов. Недостаток влаги в этот период может привести к образованию грубых, деревянистых и горьких морковок. Поэтому в июле морковь нужно поливать 2-3 раза в неделю, выливая под каждое растение не менее 3-4 литров воды.

Во-вторых, избегайте резких перепадов влажности почвы. Чередование сухих и влажных периодов может спровоцировать растрескивание корнеплодов. Следите, чтобы грунт на грядке с морковью всегда был умеренно влажным.

В-третьих, особое внимание уделяйте поливу во время интенсивного роста ботвы. В этот период морковь испытывает наибольшую потребность во влаге, и ее недостаток может отразиться на качестве корнеплодов. Поэтому в июле-августе следует поливать растения чаще, чем в начале сезона.

И наконец, не забывайте о необходимости рыхления почвы вокруг растений. Это позволит обеспечить доступ воздуха к корням и предотвратит образование почвенной корки, которая препятствует проникновению воды.

Соблюдая эти нехитрые правила, вы сможете получить богатый урожай сочной и сладкой моркови. Именно в июле закладываются основы будущего качества корнеплодов, поэтому уделите особое внимание поливу в этот ответственный период.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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