Продлеваем сезон: как заставить огурцы плодоносить до морозов

Эти советы помогут собирать огурцы до минусовой температуры

1:59 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Огурцы — одни из самых популярных овощей на дачных участках. Но часто бывает так, что они прекращают плодоношение задолго до наступления осенних холодов. Как этого избежать и продлить сезон получения урожая огурцов? Вот 5 простых советов:

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1. Выбирайте подходящие сорта. Для длительного плодоношения лучше всего подойдут самоопыляемые сорта, а также сорта с удлиненным периодом плодоношения. Например, Зозуля, Муромец, Ирбит, Маша.

2. Своевременно проводите подкормки. Огурцы хорошо реагируют на регулярные подкормки комплексными минеральными удобрениями. Первая подкормка должна быть сразу после высадки рассады, далее — через каждые 2-3 недели. Также можно использовать народные методы, например, настой крапивы или куриного помета.

3. Не допускайте перегрева. Оптимальная температура для огурцов — 20-25°C днем и 16-18°C ночью. Если температура повышается выше 30°C, растения могут прекратить цветение и плодоношение. Обеспечьте полутень.

4. Поддерживайте оптимальную влажность. Огурцы любят регулярный, но умеренный полив. Недостаток влаги приводит к снижению урожайности, а переизбыток — к загниванию корней. Лучше поливать 2-3 раза в неделю по вечерам.

5. Своевременно удаляйте отплодоносившие побеги. Регулярно срезайте зрелые плоды, чтобы стимулировать образование новых. Удаляйте также отмершие или поврежденные листья и побеги — это предотвратит развитие болезней.

Соблюдая эти простые правила, вы сможете продлить сезон плодоношения огурцов и собирать урожай вплоть до наступления первых заморозков.