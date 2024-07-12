Что должен сделать каждый садовод в июле: важная процедура с деревьями

Лето в разгаре, и для садоводов наступает важный период.
В начале июля каждый владелец загородного участка должен провести важную процедуру. Речь идет о тщательном осмотре всех деревьев и кустарников. Если дачник этого не сделает, растения могут оказаться под серьезной угрозой.
Как уже упоминалось, их необходимо осмотреть.
Зачем? Ответ прост: для обнаружения засохших веток.
"Но я уже сделал это весной!" — подумают многие дачники.
Однако есть важный момент: мартовский и апрельский осмотр деревьев и кустарников мог быть не совсем эффективным.
Причина проста: в тот период садовод мог не заметить многие уязвимые части растений. А вот в середине лета такой проблемы не возникнет.
Осмотрите деревья и кустарники и удалите засохшие ветки, которые не были обнаружены несколько месяцев назад.
Еще одна важная июльская процедура:
Именно в середине лета на многих деревьях начинается активное формирование плодов. Плодов может быть очень много, и ветки могут не выдержать такой нагрузки.
Поэтому в июле садоводу следует заняться установкой опор.
При выращивании такой культуры, как перец, очень важно уделять внимание правильному поливу и подпитке посадок, чтобы растение вовремя получало необходимые вещества и влагу для роста и урожайности.