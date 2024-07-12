Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Колумбия впервые за 23 года вышла в финал кубка Америки
Как замаскировать скол гель-лака и защитить сломанный ноготь
Автоэксперт Иван Зенкевич рассказал, как выбрать первую машину
Росатом и Аэрофлот откроют производство деталей для Boeing и Airbus
Украину захлестнул новый флешмоб с телефонами в гробах погибших солдат ВСУ
Медведь атаковал 19-летнюю девушку в Румынии
Доходы российских разработчиков видеоигр в 2023 году подскочили на 18%
Окрошка с редькой на квасе: освежающая и с приятной лёгкой остротой
Спрос на отели в Крыму стал значительно больше, чем в 2023 году
Что должен сделать каждый садовод в июле: важная процедура с деревьями

Эксперты рассказали, что должен сделать каждый садовод в июле

1:20
Садоводство

Лето в разгаре, и для садоводов наступает важный период.

Эксперты рассказали, что должен сделать каждый садовод в июле
Фото: scienceimage.csiro.au by Willem van Aken, CC BY 3.0

В начале июля каждый владелец загородного участка должен провести важную процедуру. Речь идет о тщательном осмотре всех деревьев и кустарников. Если дачник этого не сделает, растения могут оказаться под серьезной угрозой.

Что следует сделать с деревьями и кустарниками в июле?

Как уже упоминалось, их необходимо осмотреть.

Зачем? Ответ прост: для обнаружения засохших веток.

"Но я уже сделал это весной!" — подумают многие дачники.

Однако есть важный момент: мартовский и апрельский осмотр деревьев и кустарников мог быть не совсем эффективным.

Причина проста: в тот период садовод мог не заметить многие уязвимые части растений. А вот в середине лета такой проблемы не возникнет.

Осмотрите деревья и кустарники и удалите засохшие ветки, которые не были обнаружены несколько месяцев назад.

Еще одна важная июльская процедура:

Именно в середине лета на многих деревьях начинается активное формирование плодов. Плодов может быть очень много, и ветки могут не выдержать такой нагрузки.

Поэтому в июле садоводу следует заняться установкой опор.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Как правильно поливать перец: простой водой не обойтись

При выращивании такой культуры, как перец, очень важно уделять внимание правильному поливу и подпитке посадок, чтобы растение вовремя получало необходимые вещества и влагу для роста и урожайности.

Перец следует поливать не просто водой, а слабым раствором минеральных удобрений
Три самые ласковые породы собак: рейтинг
Точно растопят ваше сердце: три самые ласковые породы собак
Забудьте о химии: эксперты раскрыли лучшие средства от тли
Как приготовить голубцы в 2 раза вкуснее обычных: лайфхак советских поваров
Ждём августа. В июле покупать арбузы крайне не рекомендуется Дмитрий Плотников США разместят в Германии "Томагавки", способные нести ядерный заряд Любовь Степушова
Что нужно сделать с каждым помидорчиком в июле: обязательная процедура
Урожай ящиками собирали: лучшая подкормка для огурцов на весь сезон
Возлюбленный Агаты Муцениеце Иван Чуйков заявил, что они планируют дату свадьбы
Возлюбленный Агаты Муцениеце Иван Чуйков заявил, что они планируют дату свадьбы
Последние материалы
Окрошка с редькой на квасе: освежающая и с приятной лёгкой остротой
Спрос на отели в Крыму стал значительно больше, чем в 2023 году
УЕФА назначил судей на финал Евро
Пятерка самых высокооплачиваемых мировых лидеров в 2024 году
Премьеру фильма Кевина Костнера "Горизонты 2" решили отложить
Лучшие масла для ухода за кутикулой: секреты красивого маникюра
Чем грозит покупка витринных образцов электроники: советы и предупреждения
Какие цветы стоит посадить в июле
Эксперт объяснил опасность использования вязкого масла в подержанных автомобилях
Как контуринг волос меняет ваш стиль и подчеркивает индивидуальность
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников