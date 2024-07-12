Что должен сделать каждый садовод в июле: важная процедура с деревьями

Эксперты рассказали, что должен сделать каждый садовод в июле

1:20 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Лето в разгаре, и для садоводов наступает важный период.

Фото: scienceimage.csiro.au by Willem van Aken, CC BY 3.0

В начале июля каждый владелец загородного участка должен провести важную процедуру. Речь идет о тщательном осмотре всех деревьев и кустарников. Если дачник этого не сделает, растения могут оказаться под серьезной угрозой.

Что следует сделать с деревьями и кустарниками в июле?

Как уже упоминалось, их необходимо осмотреть.

Зачем? Ответ прост: для обнаружения засохших веток.

"Но я уже сделал это весной!" — подумают многие дачники.

Однако есть важный момент: мартовский и апрельский осмотр деревьев и кустарников мог быть не совсем эффективным.

Причина проста: в тот период садовод мог не заметить многие уязвимые части растений. А вот в середине лета такой проблемы не возникнет.

Осмотрите деревья и кустарники и удалите засохшие ветки, которые не были обнаружены несколько месяцев назад.

Еще одна важная июльская процедура:

Именно в середине лета на многих деревьях начинается активное формирование плодов. Плодов может быть очень много, и ветки могут не выдержать такой нагрузки.

Поэтому в июле садоводу следует заняться установкой опор.