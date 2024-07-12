Какие цветы посеять в июле: 90% дачников и вовсе об этом не знают

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Какие цветы стоит посадить в июле

3:59
Садоводство

Растения, посеянные в середине лета, успевают укрепиться и развить сильную корневую систему до наступления холодов, что обеспечивает раннее и пышное цветение в новом сезоне.

Какие цветы стоит посадить в июле
Фото: publicdomainpictures.net is licensed under public domain

В жарком климате цветы лучше сеять в июле в полутени, а после посева важно поддерживать влажность почвы для равномерного прорастания семян.

Место посева не стоит накрывать пленкой, так как молодые всходы могут сгореть. Лучше использовать укрывной материал, который хорошо пропускает свет, слегка затеняет и сохраняет влагу.

В июле можно посеять двулетнюю незабудку. Это растение высотой до 30 см, отличается белыми, розовыми или голубыми цветами.

К началу осени сеянцы незабудки сформируют полноценные кустики, которые зацветут в мае. Незабудка отлично украшает тенистые участки, быстро разрастается и заполняет пустоты в цветнике, гармонично сочетается с весенними луковичными.

Также незабудку можно высадить вдоль дорожек или по краям цветников. Семена высеивают поверхностно, немного прижимают к почве, увлажняют и накрывают укрывным материалом. Всходы появляются на 5-7 день. Кустики пересаживают на постоянное место в августе или весной следующего года.

В начале июля можно посеять колокольчик скученный. Это растение высотой от 20 до 60 см в зависимости от сорта, образует пышный куст с синими, белыми или розовыми соцветиями.

Колокольчик украсит цветник в первой половине следующего лета, хорошо растет на солнце и в полутени, предпочитает рыхлую, умеренно влажную почву. Эффектно смотрится как в одиночных посадках, так и в сочетании с нивяником, аквилегией и эхинацеей.

Семена колокольчика высеивают на влажный грунт поверхностно. Всходы появляются через 7-10 дней. Пересадку на постоянное место проводят осенью и весной. Цветение начинается в июне и может продолжаться всю осень при своевременном удалении отцветших соцветий.

В июле стоит посеять эхинацею, неприхотливый и засухоустойчивый многолетник, подходящий для малоуходного сада. Обычно выращивают белые или розовые сорта.

К осени сеянцы формируют небольшие кустики, которые зацветут в июле следующего сезона. Семена высевают в грунт, слегка присыпают землей и поддерживают умеренную влажность почвы до появления всходов.

Подросшие кустики пересаживают на солнечные, возвышенные места с рыхлой питательной почвой. Эхинацеи прекрасно сочетаются в цветниках с декоративными злаками, шалфеем и флоксами.

Также в июле можно посеять ясколку, стелющийся густооблиственный почвопокровник высотой около 20 см, который зацветает в мае белыми цветками.

Растение мощное и за 1-2 года образует плотный ковер, препятствующий прорастанию сорняков. Ясколка неприхотлива, обильно цветет и декоративно выглядит, используется для обрамления цветников и клумб, а также в садовых композициях.

С помощью ясколки можно прикрыть оголенные стебли высоких растений, например, флоксов, пионов или гортензий, или высадить на фоне хвойных. Она предпочитает солнечные участки и не требовательна к составу почвы.

Семена ясколки высеивают поверхностно на влажный грунт без присыпания. Окрепшие сеянцы пересаживают на постоянное место вместе с комом земли.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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