Не превращайте друга в врага: 3 главные ошибки в использовании древесной золы на огороде

Никогда не совершайте эти ошибки при применении золы

2:23 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Древесная зола широко известна как один из лучших природных удобрений. Её регулярное внесение в почву приносит массу пользы растениям — от обогащения питательными веществами до повышения кислотности грунта. Однако многие дачники, увлекаясь золой, совершают серьёзные ошибки, которые в итоге наносят вред их огороду и саду.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Переизбыток золы

Главная проблема, с которой сталкиваются огородники, — это чрезмерное внесение древесной золы. Они полагают, что если чуть-чуть пойдет на пользу, то много пойдет еще лучше. Но это совсем не так.

Избыток золы резко повышает щелочность почвы, что нарушает баланс питательных веществ и создает неблагоприятные условия для многих растений. В результате они могут испытывать дефицит микроэлементов, плохо расти и даже погибать.

Особенно чувствительны к излишкам золы такие культуры, как картофель, морковь, свекла, капуста. Для них оптимальная кислотность почвы должна быть нейтральной или слабокислой, а зола сдвигает pH в щелочную сторону.

Нарушение севооборота

Другая ошибка заключается в несоблюдении правил севооборота при использовании древесной золы. Считается, что ее можно вносить под любые культуры, но это не совсем так.

Дело в том, что зола, повышая щелочность, особенно благоприятна для растений, предпочитающих нейтральные или щелочные почвы. Поэтому ее нужно вносить под эти культуры, а не под все подряд. В противном случае вы рискуете навредить другим растениям.

Применение в неподходящих условиях

Древесная зола эффективна далеко не во всех ситуациях. Например, на переувлажненных или заболоченных участках она будет бесполезна, так как основные питательные вещества будут вымываться.

Кроме того, на тяжелых глинистых почвах зола может значительно ухудшить структуру грунта, сделав его еще более плотным и тяжелым. В таких случаях лучше использовать другие органические удобрения.

Соблюдайте правила применения древесной золы, и она станет вашим верным помощником на огороде. Но помните — чрезмерное увлечение может обернуться против вас.