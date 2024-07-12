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Скорлупа яиц - не просто удобрение: как использовать её в огороде по-настоящему эффективно

Секрет использования яичной скорлупы, который знают только опытные огородники

2:20
Садоводство » Советы

Многие дачники знакомы с использованием яичной скорлупы в качестве удобрения для растений. Однако мало кто знает, что этот привычный материал можно применять в огороде совсем для других целей. Реальный секрет использования скорлупы известен очень малому количеству опытных огородников.

Секрет использования яичной скорлупы, который знают только опытные огородники
Фото: Wikipedia by Rüdiger Wölk, CC BY-SA 2.5

Отпугивание вредителей

Прежде всего, яичная скорлупа оказывает отличный репеллентный эффект против широкого спектра садовых вредителей. Мелкие острые частицы скорлупы раздражают и пугают таких "гостей", как слизни, улитки, муравьи, гусеницы и даже грызуны.

Для использования этого свойства, просто посыпьте скорлупой прикорневые зоны растений и участки, где обычно появляются вредители. Когда они попытаются пересечь этот барьер, острые края скорлупы будут причинять им неприятные ощущения, заставляя убраться восвояси.

Подкормка для растений

Кроме того, яичная скорлупа обладает прекрасными свойствами в качестве удобрения. Она содержит много кальция, а также другие микроэлементы, необходимые для роста и развития растений.

Измельченная скорлупа постепенно высвобождает эти вещества в почву, насыщая ее и повышая плодородие. Особенно ценна она для культур, нуждающихся в повышенном содержании кальция — помидоров, перцев, баклажанов, капусты и др.

Для подкормки достаточно равномерно рассыпать скорлупу вокруг стволов или корневой шейки растений, после чего перекопать ее в почву.

Защита рассады

Яичная скорлупа также может послужить защитой для молодой рассады. Посадив растение в открытый грунт, просто положите вокруг него несколько кусочков скорлупы. Это создаст своего рода "ограждение", которое убережет растение от вытаптывания, повреждений и выпалывания сорняков.

Кроме того, скорлупа будет постепенно разрушаться, обогащая почву важными элементами.

Эти малоизвестные способы применения яичной скорлупы в огороде позволяют значительно повысить эффективность ухода за растениями и решить многие проблемы, с которыми сталкиваются дачники.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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