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6 правил "ленивого" сада: как организовать красивый участок, за которым почти не нужно ухаживать

Как создать красивый и малоуходный сад: 6 крутых лайфхаков

4:52
Садоводство

Сад должен приносить удовольствие, а не отнимать всё свободное время и силы. Если вы думаете так же, то обязательно оцените 5 идей о том, как организовать красивое место для отдыха на участке при минимальных усилиях. Если всё правильно сделать, то впоследствии такой сад будет легко и просто поддерживать в ухоженном состоянии.

Как создать красивый и малоуходный сад: 6 крутых лайфхаков
Фото: Adobe Stock by Александр Беспалый, PDM

Мульчируйте почву

Мульча — это материал, которым закрывают открытую почву в промежутках между растениями. Можно использовать щепу, хвою, измельчённую кору деревьев, мелкие камушки, сено, листву и т. д. Мульча не только делает грядки эстетичными, но и помогает земле сохранять влагу, не даёт прорастать сорнякам и защищает корни от перепадов температур. Если это кора деревьев, то она ещё и обогащает почву питательными элементами, а хвоя оказывает антисептическое действие.

Организуйте автополив

В отсутствие дождей сад требует полива 1-2 раза в неделю. Сэкономьте себе время и организуйте систему автополива: участок будет увлажняться нажатием одной кнопки или с помощью вентиля. Самый дорогостоящий вариант - умный автополив, который позволяет настроить график работы разбрызгивателей через пульт управления.

Выбирайте неприхотливые растения

Используйте для сада растения, за которыми требуется минимум ухода. Так, стоит отдать предпочтение многолетникам — тогда не придётся каждый год высаживать растения заново. Также выбирайте культуры, которые не нужно выкапывать или укрывать на зиму. Не забывайте и о том, что для каждого региона подходят определённые кустарники и цветы. Например, не стоит сажать в Сибири теплолюбивые южные розы.

Изучите потребности растений перед покупкой. Если уход кажется слишком хлопотным, поищите менее капризные аналоги. Например, туи можно заменить очень похожим внешне, но куда менее прихотливым китайским можжевельником стрикта.

В "ленивом" саду следует отдать предпочтение декоративно-лиственным растениям, таким как:

  • спирея,
  • дерен,
  • снежноягодник,
  • кустовые ивы,
  • лапчатки,
  • кизильник,
  • сирень,
  • пузыреплодник.

Их можно "разбавить" цветущими малоуходными многолетниками:

  • хостами,
  • тысячилистниками,
  • девичьим виноградом,
  • гейхерами,
  • флоксами,
  • лилейниками,
  • пионами,
  • ирисами,
  • люпинами,
  • колокольчиками.

Не злоупотребляйте газоном

Газон выглядит красиво, но очень требователен в уход: ему нужны стрижка два раза в неделю, ежедневный полив, периодическое удобрение, подсев и т. д.

Вместо газона участок можно оформить менее трудозатратными альтернативами. При этом выглядеть пространство будет не хуже, чем с газоном. Вот несколько вариантов:

  • выложить зону отдыха террасной доской;
  • лужайку засеять низкорослым клевером — он не требует стрижки;
  • под деревьями посадить почвопокровные растения.

Используйте простые материалы для садовых дорожек

Дорожки из брусчатки требуют регулярного мытья специальными средствами и щёткой, а в швы минимум раз в два года добавлять песок. Кроме того, на неровной почве такие дорожки перекосит.

Если вам это кажется слишком хлопотным, используйте для мощения дорожек менее проблемные материалы: каменную крошку, булыжники, пошаговые плиты. Их не нужно часто мыть и ремонтировать.

Посадите сад "новой волны"

Сад "новой волны" — относительно молодое направление ландшафтного дизайна, идеологом которого является голландский ландшафтный дизайнер Пит Удольф. Главный принцип такого сада - располагать растения естественно, то есть так, как они растут в природе. При этом они подбираются так, чтобы сад выглядел интересно круглый год. В результате получается эстетичное пространство, которое требует минимального ухода.

Два ключевых принципа сада "новой волны" — отсутствие правильных геометрических форм и многоуровневость. Цветники формируют минимум из трёх ярусов: на самом верхнем располагают деревья и крупные кустарники, на среднем - злаки и цветущие многолетники, на самом нижнем — однолетники и почвопокровные растения.

При этом большую часть сада (70%) составляют злаки, травы, цветущие многолетники, характерные для вашего региона. Остальные 30% — это декоративные растения, которые используются как яркие акценты.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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