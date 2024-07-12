Дачникам на заметку: 3 типа деревьев, которые могут испортить ваш участок

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Какие деревья точно нельзя оставлять на даче?

2:28
Садоводство » Деревья и кустарники

Многие дачники с трепетом относятся к деревьям на своем участке, считая их украшением и источником тени. Однако не все породы подходят для выращивания на небольших садовых участках. Более того, некоторые из них могут нанести серьёзный вред вашему имуществу и даже здоровью. Эксперты рекомендуют внимательно присмотреться к этим деревьям и при необходимости отказаться от их посадки.

Какие деревья точно нельзя оставлять на даче?
Фото: commons.wikimedia.org by AnRo0002, PDM

Тополь — разрушитель фундаментов и коммуникаций

Тополь, несмотря на свою красоту и быстрый рост, является настоящим бедствием для дачников. Мощная корневая система этого дерева способна проникать на десятки метров в грунт, разрушая подземные коммуникации, фундаменты построек и даже асфальтовые дорожки.

Кроме того, тополь "пушит" огромное количество пуха, который разносится по всему участку. Это создает неудобства и вызывает аллергические реакции у многих людей. Поэтому если на вашем участке есть тополь, лучше убрать его как можно скорее.

Ива — источник сырости и грибка

Ива, хоть и придает участку романтичный вид, также может принести немало проблем. Ее мощная корневая система активно поглощает воду, в результате чего почва вокруг ивы постоянно остается влажной.

Это создает благоприятные условия для развития различных грибков и гнили, которые могут поразить не только саму иву, но и другие растения на участке. Кроме того, свисающие ветви ивы часто затеняют значительную площадь, лишая солнечного света соседние культуры.

Клён — аллергик и "пожиратель" воды

Ещё один опасный сосед для дачных растений — клён. Во-первых, листья этого дерева содержат вещества, вызывающие аллергические реакции у многих людей.

Во-вторых, клён потребляет огромные объемы влаги, "вытягивая" её из почвы. Это приводит к пересыханию и гибели других растений на участке, особенно во время засушливых периодов. Поэтому клен нежелателен рядом с плодовыми деревьями, ягодниками и овощными культурами.

Перед тем, как высадить на своём участке то или иное дерево, внимательно ознакомьтесь с его особенностями. Возможно, стоит отказаться от таких "вредителей", как тополь, ива и клен, и выбрать более безопасные и не агрессивные породы.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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