Копеечное аптечное средство против муравьев и слизней: как избавиться от назойливых вредителей

Секретное аптечное средство, которое изгонит вредителей с участка

2:01 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

Наверняка многие дачники знакомы с такой проблемой, как появление муравьёв и слизней на их участках. Эти вредители могут нанести немалый ущерб выращиваемым культурам, испортив внешний вид и урожай овощей и ягод. К счастью, есть простое и недорогое средство, способное избавить ваш огород и теплицу от этих "гостей".

Фото: commons.wikimedia.org by Schlaghecken Josef, CC BY-SA 4.0

Удивительные свойства обычной пищевой соды

Пищевая сода — это дешевый и доступный продукт, который можно найти в любой аптеке или магазине. Но мало кто знает, что она обладает замечательными инсектицидными и репеллентными свойствами, благодаря которым способна успешно бороться с различными вредителями, в том числе муравьями и слизнями.

Механизм действия соды достаточно прост. Попадая на насекомое или моллюска, она вызывает у них раздражение и дегидратацию, в результате чего они вынуждены покинуть обработанное место. При этом сода абсолютно безвредна для самих растений и теплокровных животных.

Как использовать соду для борьбы с вредителями

Чтобы избавиться от муравьев и слизней на своем участке, просто посыпьте места их скопления обычной пищевой содой. Наиболее эффективно это средство работает в следующих случаях:

вокруг корневой шейки растений в теплице и на грядках с овощами;

вдоль дорожек, бордюров и в других местах, где любят передвигаться вредители;

возле муравейников и других гнезд насекомых;

на влажных участках, где обитают слизни.

Для большего эффекта можно также смешать соду с крахмалом в равных пропорциях. Этот состав будет действовать еще агрессивнее.

Регулярно обновляйте слой соды, особенно после дождей, чтобы поддерживать ее антивредительское действие. Такая простая и дешевая мера позволит вам держать муравьев и слизней под контролем и защитить ваши растения от их пагубного влияния.