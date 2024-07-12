Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Врачи: пырей, лисохвост и кукуруза опасны для аллергиков
Натуральные средства для осветления волос: лимон, ромашка, мед и другие
Как минимизировать вред от шашлыка: можно уменьшить содержание канцерогенов
Кинологи объяснили, почему собака кладет голову на плечо
Кинологи назвали породы собак, которые опасны для женщин
Японский парламент обсуждает Assassin's Creed Shadows за культурные неточности
Секреты идеального макияжа в жаркую погоду от профессионалов
Модернизация канализации в Париже улучшила качество воды в Сене
Более половины россиян считают идеальным отпуском пляжный отдых
Копеечное аптечное средство против муравьев и слизней: как избавиться от назойливых вредителей

Секретное аптечное средство, которое изгонит вредителей с участка

2:01
Садоводство » Вредители и болезни

Наверняка многие дачники знакомы с такой проблемой, как появление муравьёв и слизней на их участках. Эти вредители могут нанести немалый ущерб выращиваемым культурам, испортив внешний вид и урожай овощей и ягод. К счастью, есть простое и недорогое средство, способное избавить ваш огород и теплицу от этих "гостей".

Секретное аптечное средство, которое изгонит вредителей с участка
Фото: commons.wikimedia.org by Schlaghecken Josef, CC BY-SA 4.0

Удивительные свойства обычной пищевой соды

Пищевая сода — это дешевый и доступный продукт, который можно найти в любой аптеке или магазине. Но мало кто знает, что она обладает замечательными инсектицидными и репеллентными свойствами, благодаря которым способна успешно бороться с различными вредителями, в том числе муравьями и слизнями.

Механизм действия соды достаточно прост. Попадая на насекомое или моллюска, она вызывает у них раздражение и дегидратацию, в результате чего они вынуждены покинуть обработанное место. При этом сода абсолютно безвредна для самих растений и теплокровных животных.

Как использовать соду для борьбы с вредителями

Чтобы избавиться от муравьев и слизней на своем участке, просто посыпьте места их скопления обычной пищевой содой. Наиболее эффективно это средство работает в следующих случаях:

  • вокруг корневой шейки растений в теплице и на грядках с овощами;
  • вдоль дорожек, бордюров и в других местах, где любят передвигаться вредители;
  • возле муравейников и других гнезд насекомых;
  • на влажных участках, где обитают слизни.

Для большего эффекта можно также смешать соду с крахмалом в равных пропорциях. Этот состав будет действовать еще агрессивнее.

Регулярно обновляйте слой соды, особенно после дождей, чтобы поддерживать ее антивредительское действие. Такая простая и дешевая мера позволит вам держать муравьев и слизней под контролем и защитить ваши растения от их пагубного влияния.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Как приготовить голубцы в 2 раза вкуснее обычных: лайфхак советских поваров

Из статьи вы узнаете, какая хитрость поможет улучшить вкус и вид голубцов.

Лайфхак, как сделать голубцы в 2 раза вкуснее
Как правильно подкармливать огурцы: простой рецепт
Урожай ящиками собирали: лучшая подкормка для огурцов на весь сезон
Как правильно поливать перец: простой водой не обойтись
Обвал неизбежен: в Госдуме рассказали об "эффекте храповика", который не даёт жилью подешеветь
Операция "F-16 у Киева" у Запада провалится, не начавшись Дмитрий Плотников Украинские блогеры-миллионники стали призывать Зеленского к немедленному миру Любовь Степушова
Точно растопят ваше сердце: три самые ласковые породы собак
Забудьте о химии: эксперты раскрыли лучшие средства от тли
Что нужно сделать с каждым помидорчиком в июле: обязательная процедура
Что нужно сделать с каждым помидорчиком в июле: обязательная процедура
Последние материалы
Вкуснейший мохито за 5 минут: классический рецепт от Джейми Оливера
Собчак раскритиковала инициативу Роскомнадзора контролировать блогеров
Врач Ляшенко: крем с SPF - средство защиты от сильного ультрафиолета
"Автотека": самым популярным автомобилем такси стал Hyundai Solaris
Бальзамин комнатный считается одним из самых популярных растений в мире
Ветеринары рассказали, как часто кормить кошку
В игре "Аллоды Онлайн" вышло обновление
В жару комнатные растения лучше вынести на балкон и чаще опрыскивать
Эксперт Гоман: мотор перегревается из-за плохого антифриза и сломанного радиатора
Секретное аптечное средство, которое изгонит вредителей с участка
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников