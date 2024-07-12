Не забудьте про клубнику: чем её подкормить летом

Правила подкормки клубники летом

Чтобы клубника оставалась сочной и сладкой, важно удобрять растение.

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Чем подкармливать клубнику летом

Для подкормки клубники хорошо подходят минеральные удобрения — азот, фосфор, калий. Можно использовать и органические — компост, перепревший навоз.

Как правило, садоводы удобряют клубнику два раза в год — во время посадки и после сбора урожая. В течение всего вегетационного периода также можно использовать удобрения, содержащие древесную золу.

Если вы удобряли клубнику азотом весной, то летом это должно быть калийное удобрение. Это вещество увеличит урожайность вашей ягоды и продолжительность плодоношения.

В период плодоношения в качестве удобрения можно использовать настои крапивы и дрожжей. Благодаря этому ягоды будут крупнее и слаще.

В конце лета можно удобрить почву, используя комплексные минеральные удобрения.

Чем нельзя удобрять клубнику

Следует быть осторожным с азотосодержащими удобрениями. Если в почве слишком много минерала, растение будет наращивать листья, но не плоды