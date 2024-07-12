Простой способ получить больше ягод жимолости: осенняя подкормка, о которой вы должны знать

Жимолость — одна из любимых ягодных культур многих дачников. Её вкусные и ароматные плоды радуют нас в начале лета. Но чтобы обеспечить по-настоящему обильный урожай в следующем сезоне, опытные садоводы рекомендуют провести важную подкормку жимолости именно в конце лета.
Основная причина, по которой нужно питать жимолость перед наступлением холодов — формирование цветочных почек на будущий год. Этот процесс происходит именно в августе-сентябре, когда куст готовится к зимовке.
Если в этот период растение получит все необходимые питательные вещества, оно сможет сформировать максимальное количество цветочных почек. А значит, весной мы получим гораздо больше цветков, а следовательно, и ягод.
Для подкормки жимолости в конце лета лучше всего использовать минеральные комплексные удобрения с преобладанием фосфора и калия. Это могут быть, например, суперфосфат и сульфат калия.
Фосфор необходим для образования цветочных почек, а калий повышает зимостойкость растения. Азот в это время года применять не рекомендуется, так как он может спровоцировать активный рост вегетативной массы в ущерб генеративным органам.
1. В августе-сентябре рассыпьте по приствольному кругу 40-50 г суперфосфата и 20-30 г сульфата калия на 1 кв. м площади.
2. Аккуратно перекопайте землю вокруг куста, чтобы удобрения немного вошли в почву.
3. Обязательно полейте растение после внесения подкормки.
Эта небольшая хитрость опытных дачников поможет вам получить намного больше ягод жимолости в следующем сезоне. Затратив чуть больше времени и сил осенью, вы будете щедро вознаграждены обильным урожаем летом.
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