Капуста освободила место: что успеть посадить в июле — идеальный вариант для дачников

Лето в самом разгаре, а значит, на многих дачных участках пора освобождать грядки, где успели вырасти и быть собранными ранние овощные культуры. Одним из самых распространённых примеров является капуста, которая, как правило, уходит с огорода к концу июля. Но что можно успеть посадить на ocвободившемся месте в столь поздний срок?
Отличным вариантом для посадки в июле на месте ранее убранной капусты станет редька. Это универсальное корнеплодное растение, которое очень быстро дает урожай и хорошо переносит высокие летние температуры.
Редька — культура, которая прекрасно подходит для поздних июльских посадок. Вот основные достоинства этого овоща:
Все эти качества делают редьку идеальным выбором для июльских посадок на грядках, где только что росла капуста. Она быстро дает урожай, не нуждается в особом уходе и прекрасно впишется в севооборот вашего участка.
Чтобы получить хороший урожай редьки, важно соблюдать несколько простых правил:
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