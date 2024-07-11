Капуста освободила место: что успеть посадить в июле — идеальный вариант для дачников

Чем дачникам занять освободившиеся грядки в июле

2:01 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Лето в самом разгаре, а значит, на многих дачных участках пора освобождать грядки, где успели вырасти и быть собранными ранние овощные культуры. Одним из самых распространённых примеров является капуста, которая, как правило, уходит с огорода к концу июля. Но что можно успеть посадить на ocвободившемся месте в столь поздний срок?

Фото: commons.wikimedia.org by Frank Vincentz, CC BY-SA 3.0

Отличным вариантом для посадки в июле на месте ранее убранной капусты станет редька. Это универсальное корнеплодное растение, которое очень быстро дает урожай и хорошо переносит высокие летние температуры.

Преимущества редьки

Редька — культура, которая прекрасно подходит для поздних июльских посадок. Вот основные достоинства этого овоща:

короткий вегетационный период. От посева до сбора урожая проходит всего 30-45 дней;

неприхотливость. Редька хорошо растет на разных типах почв и не требует особого ухода;

устойчивость к жаре и засухе. Растение легко переносит высокие летние температуры;

универсальность применения. Редьку можно есть как в свежем виде, так и использовать в кулинарии;

польза для здоровья. Редька богата витаминами, минералами и другими полезными веществами.

Все эти качества делают редьку идеальным выбором для июльских посадок на грядках, где только что росла капуста. Она быстро дает урожай, не нуждается в особом уходе и прекрасно впишется в севооборот вашего участка.

Как посадить редьку после капусты

Чтобы получить хороший урожай редьки, важно соблюдать несколько простых правил: