Садовые лилии подвержены различным заболеваниям и атакам вредителей, включая грибковые инфекции, вирусы и насекомых.
Грибковые заболевания, такие как ботритис, фузариоз, антракноз и питиум, возникают из-за повышенной влажности и неправильного ухода.
Лечение включает использование фунгицидов, бордоской жидкости и обеззараживающих растворов.
Вирусные болезни, такие как огуречная мозаика и пестролепестность, распространяются насекомыми, например, тлёй. Профилактика включает регулярные осмотры и обработку растений инсектицидами.
Вредители-насекомые, такие как паутинный клещ, лилиевый жук, медведка, личинка майского жука, луковая муха и проволочник, наносят значительный вред растениям, питаясь их соками и повреждая структуры. Борьба с ними включает применение инсектицидов, растворов мыла, поддержание влажности и глубокую перекопку почвы.
Эффективное лечение и профилактика болезней и вредителей лилий требуют своевременного распознавания признаков поражения и применения соответствующих мер. Это поможет сохранить здоровье и красоту ваших садовых лилий.
Первые российские штурмовые группы вошли в Торецк (Дзержинск) и закрепились там. Авдеевку там устроить русским не получится, сожалеют бандеровцы*.