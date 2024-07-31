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Как навсегда избавить лилии от болезней и вредителей

Как защитить садовые лилии от болезней и вредителей: подробный гид

1:19
Садоводство

Садовые лилии подвержены различным заболеваниям и атакам вредителей, включая грибковые инфекции, вирусы и насекомых.

Как защитить садовые лилии от болезней и вредителей: подробный гид
Фото: flickr.com by Nickolas Titkov, CC BY-SA 2.0

Грибковые заболевания, такие как ботритис, фузариоз, антракноз и питиум, возникают из-за повышенной влажности и неправильного ухода.

Лечение включает использование фунгицидов, бордоской жидкости и обеззараживающих растворов.

Вирусные болезни, такие как огуречная мозаика и пестролепестность, распространяются насекомыми, например, тлёй. Профилактика включает регулярные осмотры и обработку растений инсектицидами.

Вредители-насекомые, такие как паутинный клещ, лилиевый жук, медведка, личинка майского жука, луковая муха и проволочник, наносят значительный вред растениям, питаясь их соками и повреждая структуры. Борьба с ними включает применение инсектицидов, растворов мыла, поддержание влажности и глубокую перекопку почвы.

Эффективное лечение и профилактика болезней и вредителей лилий требуют своевременного распознавания признаков поражения и применения соответствующих мер. Это поможет сохранить здоровье и красоту ваших садовых лилий.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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