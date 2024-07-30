Ваш бамбук дома погибает: как спасти и вырастить его без усилий

Бамбук — символ удачи и счастья — становится популярным для выращивания в домашних условиях. Особенной любовью пользуются декоративные виды, такие как Драцена Сандера.
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Это растение, в отличие от дикого бамбука, достигающего нескольких десятков метров, идеально подходит для интерьера благодаря своей компактности и неприхотливости. Для выращивания дома бамбук можно культивировать в воде или грунте, в зависимости от чего отличаются условия ухода.
Основные правила ухода
Расположение. Бамбук предпочитает светлые места без прямых солнечных лучей и плохо переносит сквозняки.
Температура. Оптимальная температура 20-25°C, но растение выдерживает и 30°C. При температуре ниже 15°C листья темнеют и скручиваются.
Влажность. В зимний период листья требуют опрыскивания или протирания влажной тканью.
Полив. Летом полив обильный, зимой сокращается. Используется только отстоянная вода.
Размножение
Семенами. Семена проращивают во влажной ткани, затем высаживают в грунт.
Черенками. Весной побеги срезают и высаживают во влажный грунт для укоренения.
Способы выращивания
В воде. Используются прозрачные емкости, воду меняют каждые 7-10 дней. Добавляют минеральные подкормки.
В гидрогеле. Требует меньше внимания, чем выращивание в воде.
В грунте. Используется универсальная смесь для комнатных растений. Полив ежедневный, умеренный, с обязательным дренажем.
Защита от болезней
Грибковые заболевания. Появляются коричневые пятна, лечатся фунгицидами и проветриванием.
Тля и клещи. Уничтожаются специальными препаратами и увлажнением.
Желтизна листьев. Причина может быть в солнечных лучах, жесткой воде или гниении корней. Растение пересаживают и корректируют уход.
Остановка роста. Требуется дополнительное освещение и подкормки.
Декоративный бамбук легко выращивать, если следовать несложным рекомендациям, и он будет радовать своим тропическим видом.