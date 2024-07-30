Ваш бамбук дома погибает: как спасти и вырастить его без усилий

Как правильно ухаживать за бамбуком дома: советы и рекомендации

2:18 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Бамбук — символ удачи и счастья — становится популярным для выращивания в домашних условиях. Особенной любовью пользуются декоративные виды, такие как Драцена Сандера.

Фото: flickr.com by Dinesh Valke, CC BY-SA 2.0

Это растение, в отличие от дикого бамбука, достигающего нескольких десятков метров, идеально подходит для интерьера благодаря своей компактности и неприхотливости. Для выращивания дома бамбук можно культивировать в воде или грунте, в зависимости от чего отличаются условия ухода.

Основные правила ухода

Расположение. Бамбук предпочитает светлые места без прямых солнечных лучей и плохо переносит сквозняки.

Температура. Оптимальная температура 20-25°C, но растение выдерживает и 30°C. При температуре ниже 15°C листья темнеют и скручиваются.

Влажность. В зимний период листья требуют опрыскивания или протирания влажной тканью.

Полив. Летом полив обильный, зимой сокращается. Используется только отстоянная вода.

Размножение

Семенами. Семена проращивают во влажной ткани, затем высаживают в грунт.

Черенками. Весной побеги срезают и высаживают во влажный грунт для укоренения.

Способы выращивания

В воде. Используются прозрачные емкости, воду меняют каждые 7-10 дней. Добавляют минеральные подкормки.

В гидрогеле. Требует меньше внимания, чем выращивание в воде.

В грунте. Используется универсальная смесь для комнатных растений. Полив ежедневный, умеренный, с обязательным дренажем.

Защита от болезней

Грибковые заболевания. Появляются коричневые пятна, лечатся фунгицидами и проветриванием.

Тля и клещи. Уничтожаются специальными препаратами и увлажнением.

Желтизна листьев. Причина может быть в солнечных лучах, жесткой воде или гниении корней. Растение пересаживают и корректируют уход.

Остановка роста. Требуется дополнительное освещение и подкормки.

Декоративный бамбук легко выращивать, если следовать несложным рекомендациям, и он будет радовать своим тропическим видом.