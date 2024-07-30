Ваш бамбук дома погибает: как спасти и вырастить его без усилий

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Как правильно ухаживать за бамбуком дома: советы и рекомендации

2:18
Садоводство

Бамбук — символ удачи и счастья — становится популярным для выращивания в домашних условиях. Особенной любовью пользуются декоративные виды, такие как Драцена Сандера.

Как правильно ухаживать за бамбуком дома: советы и рекомендации
Фото: flickr.com by Dinesh Valke, CC BY-SA 2.0

Это растение, в отличие от дикого бамбука, достигающего нескольких десятков метров, идеально подходит для интерьера благодаря своей компактности и неприхотливости. Для выращивания дома бамбук можно культивировать в воде или грунте, в зависимости от чего отличаются условия ухода.

Основные правила ухода

  • Расположение. Бамбук предпочитает светлые места без прямых солнечных лучей и плохо переносит сквозняки.
  • Температура. Оптимальная температура 20-25°C, но растение выдерживает и 30°C. При температуре ниже 15°C листья темнеют и скручиваются.
  • Влажность. В зимний период листья требуют опрыскивания или протирания влажной тканью.
  • Полив. Летом полив обильный, зимой сокращается. Используется только отстоянная вода.

Размножение

  • Семенами. Семена проращивают во влажной ткани, затем высаживают в грунт.
  • Черенками. Весной побеги срезают и высаживают во влажный грунт для укоренения.

Способы выращивания

  • В воде. Используются прозрачные емкости, воду меняют каждые 7-10 дней. Добавляют минеральные подкормки.
  • В гидрогеле. Требует меньше внимания, чем выращивание в воде.
  • В грунте. Используется универсальная смесь для комнатных растений. Полив ежедневный, умеренный, с обязательным дренажем.

Защита от болезней

  • Грибковые заболевания. Появляются коричневые пятна, лечатся фунгицидами и проветриванием.
  • Тля и клещи. Уничтожаются специальными препаратами и увлажнением.
  • Желтизна листьев. Причина может быть в солнечных лучах, жесткой воде или гниении корней. Растение пересаживают и корректируют уход.
  • Остановка роста. Требуется дополнительное освещение и подкормки.

Декоративный бамбук легко выращивать, если следовать несложным рекомендациям, и он будет радовать своим тропическим видом.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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