Ваши растения в опасности: как предотвратить хлороз и спасти урожай

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Как справиться с хлорозом у растений: причины, симптомы и эффективные методы лечения

2:01
Садоводство

Хлороз — распространённое заболевание растений, связанное с нарушением процесса фотосинтеза из-за недостатка хлорофилла. Это приводит к замедленному росту и пожелтению листьев. Причины хлороза разнообразны: грибковые и бактериальные инфекции, неправильный уход, нехватка микроэлементов (железо, цинк, сера и др.). Существуют вирусный и неинфекционный виды хлороза.

Как справиться с хлорозом у растений: причины, симптомы и эффективные методы лечения
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Признаки хлороза

  • Магниевый хлороз: желтеют края нижних листьев, окрас меняется на оранжевый или красный.
  • Азотный хлороз: белеют прожилки нижних листьев, затем весь лист.
  • Железный хлороз: осветление листовой пластины, ярко-зелёные прожилки, поражаются верхние листья.
  • Серный хлороз: светлеют прожилки и вся листовая пластина на молодых листьях.
  • Цинковый хлороз: жёлтые, оранжевые и красные пятна на старых листьях.

Часто поражаются комнатные растения (азалии, фикусы, цитрусовые) и садовые культуры (яблони, груши, смородина, малина, помидоры, огурцы).

Лечение зависит от типа хлороза. Неинфекционный хлороз устраняется внесением удобрений, содержащих необходимые элементы. Например, для железного хлороза используется раствор железного купороса и лимонной кислоты. При магниевом хлорозе помогают древесная зола и специальные растворы. Инфекционный хлороз лечится уничтожением грибка или насекомых-вредителей.

Профилактика

  • Регулярное обеззараживание инструментов.
  • Обработка почвы и семян фунгицидами.
  • Уничтожение насекомых инсектицидами.
  • Подкормка растений комплексными удобрениями.

Своевременное выявление и лечение хлороза помогут сохранить здоровье растений и обеспечить хороший урожай.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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