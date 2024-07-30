Ваши растения в опасности: как предотвратить хлороз и спасти урожай

Как справиться с хлорозом у растений: причины, симптомы и эффективные методы лечения

2:01 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Хлороз — распространённое заболевание растений, связанное с нарушением процесса фотосинтеза из-за недостатка хлорофилла. Это приводит к замедленному росту и пожелтению листьев. Причины хлороза разнообразны: грибковые и бактериальные инфекции, неправильный уход, нехватка микроэлементов (железо, цинк, сера и др.). Существуют вирусный и неинфекционный виды хлороза.

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Признаки хлороза

Магниевый хлороз: желтеют края нижних листьев, окрас меняется на оранжевый или красный.

Азотный хлороз: белеют прожилки нижних листьев, затем весь лист.

Железный хлороз: осветление листовой пластины, ярко-зелёные прожилки, поражаются верхние листья.

Серный хлороз: светлеют прожилки и вся листовая пластина на молодых листьях.

Цинковый хлороз: жёлтые, оранжевые и красные пятна на старых листьях.

Часто поражаются комнатные растения (азалии, фикусы, цитрусовые) и садовые культуры (яблони, груши, смородина, малина, помидоры, огурцы).

Лечение зависит от типа хлороза. Неинфекционный хлороз устраняется внесением удобрений, содержащих необходимые элементы. Например, для железного хлороза используется раствор железного купороса и лимонной кислоты. При магниевом хлорозе помогают древесная зола и специальные растворы. Инфекционный хлороз лечится уничтожением грибка или насекомых-вредителей.

Профилактика

Регулярное обеззараживание инструментов.

Обработка почвы и семян фунгицидами.

Уничтожение насекомых инсектицидами.

Подкормка растений комплексными удобрениями.

Своевременное выявление и лечение хлороза помогут сохранить здоровье растений и обеспечить хороший урожай.