Ваши растения в опасности: как предотвратить хлороз и спасти урожай

Хлороз — распространённое заболевание растений, связанное с нарушением процесса фотосинтеза из-за недостатка хлорофилла. Это приводит к замедленному росту и пожелтению листьев. Причины хлороза разнообразны: грибковые и бактериальные инфекции, неправильный уход, нехватка микроэлементов (железо, цинк, сера и др.). Существуют вирусный и неинфекционный виды хлороза.
Признаки хлороза
Часто поражаются комнатные растения (азалии, фикусы, цитрусовые) и садовые культуры (яблони, груши, смородина, малина, помидоры, огурцы).
Лечение зависит от типа хлороза. Неинфекционный хлороз устраняется внесением удобрений, содержащих необходимые элементы. Например, для железного хлороза используется раствор железного купороса и лимонной кислоты. При магниевом хлорозе помогают древесная зола и специальные растворы. Инфекционный хлороз лечится уничтожением грибка или насекомых-вредителей.
Профилактика
Своевременное выявление и лечение хлороза помогут сохранить здоровье растений и обеспечить хороший урожай.
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