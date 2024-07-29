Ваши огурцы умирают: как спасти урожай от желтых пятен

Если у вас есть земельный участок, наверняка вы выращиваете на нем огурцы. Часто можно столкнуться с такой проблемой, как желтые пятна на листьях огурцов. Причины появления пятен могут быть разными: пероноспороз, нехватка калия и магния, кладоспориоз, полевая мозаика, антракноз. Каждое из этих заболеваний имеет свои симптомы и требует специфических мер лечения.
Пероноспороз или мучнистая роса появляется в условиях высокой влажности. Лечение включает обработку бордоской жидкостью и снижение влажности воздуха. Нехватка калия и магния приводит к появлению желтых пятен на краях листьев и прожилках. Для восполнения этих элементов используются специальные подкормки и луковый раствор.
Кладоспориоз вызывает появление темных пятен, которые быстро увеличиваются и становятся сухими. Лечение включает прекращение полива на неделю и обработку бордоской жидкостью. Полевая мозаика характеризуется желтыми пятнами возле прожилок листьев. Лечение проводится молочной сывороткой.
Антракноз возникает из-за зараженных семян или почвы, и его симптомы включают темные пятна возле прожилок. Лечение требует использования бордоской жидкости, медного купороса и извести.
Для предотвращения появления пятен необходимо соблюдать следующие рекомендации: проветривание теплиц, прореживание посадок, соблюдение правил севооборота, полив теплой водой, перекопка земли после сбора урожая и использование биопрепаратов и молочной сыворотки для профилактики.
Эффективные препараты для борьбы с пятнами включают медный купорос, бордоскую жидкость, биопрепараты (Фитоспорин, Алирин) и фунгициды. Важно следовать инструкциям по их применению и не превышать дозировку.
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