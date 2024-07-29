Как йод и зеленка спасут ваш урожай огурцов от гибели

Эффективное использование йода и зеленки для ухода за огурцами

1:31 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Йод и зеленка для огурцов — важные элементы огородной аптечки, способные защитить растения от болезней и вредителей, укрепить их и повысить урожайность. Йод применяется для обработки огурцов при завядании листьев, недостатке завязей и для защиты от мучнистой росы. Его можно использовать в виде растворов с молоком или водой, для опрыскивания и полива. Применение йода улучшает рост растений и защищает их от прикорневой гнили.

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Зеленка также полезна для огурцов благодаря высокому содержанию меди, что помогает бороться с грибковыми заболеваниями, такими как ложная мучнистая роса, и защищает от гнили. Зеленка эффективна в комбинации с сывороткой и мочевиной для борьбы с мучнистой росой, а также в виде хлебной закваски для подкормки.

Огурцы можно замачивать в растворе йода перед посадкой и обрабатывать рассаду для повышения ее устойчивости. Важно соблюдать правильные пропорции, так как избыточное количество йода или зеленки может повредить растения. Применение этих средств требует аккуратности и точности, чтобы избежать негативных последствий для растений.

Зеленка, помимо защиты от болезней, придает огурцам красивый зеленый оттенок, что улучшает их товарный вид. Она также стоит дешевле химических удобрений и фунгицидов, обеспечивая при этом высокую эффективность.