Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Новые игры в Game Pass: что добавят и что исчезнет в конце месяца
В Карелии найдены живыми ещё двое пропавших после размытия дамбы
Что нужно сделать с капустой в конце июля — августе, чтобы урожай не разочаровал
ФНС разъяснила условия амнистии для бизнеса за дробление
Олимпийские соревнования по триатлону на реке Сена отменены
Тренировки на свежем воздухе: плюсы и минусы, по мнению эксперта
Отменившая развод Согдиана сравнила свою ситуацию с расставанием Алсу и Абрамова
75-летняя Алла Пугачёва появилась на публике в дерзком мини
Плюсы и минусы вариаторных трансмиссий в авто
Как йод и зеленка спасут ваш урожай огурцов от гибели

Эффективное использование йода и зеленки для ухода за огурцами

1:31
Садоводство

Йод и зеленка для огурцов — важные элементы огородной аптечки, способные защитить растения от болезней и вредителей, укрепить их и повысить урожайность. Йод применяется для обработки огурцов при завядании листьев, недостатке завязей и для защиты от мучнистой росы. Его можно использовать в виде растворов с молоком или водой, для опрыскивания и полива. Применение йода улучшает рост растений и защищает их от прикорневой гнили.

Эффективное использование йода и зеленки для ухода за огурцами
Фото: commons.wikimedia.org. by Magnus Manske, CC BY-SA 3.0

Зеленка также полезна для огурцов благодаря высокому содержанию меди, что помогает бороться с грибковыми заболеваниями, такими как ложная мучнистая роса, и защищает от гнили. Зеленка эффективна в комбинации с сывороткой и мочевиной для борьбы с мучнистой росой, а также в виде хлебной закваски для подкормки.

Огурцы можно замачивать в растворе йода перед посадкой и обрабатывать рассаду для повышения ее устойчивости. Важно соблюдать правильные пропорции, так как избыточное количество йода или зеленки может повредить растения. Применение этих средств требует аккуратности и точности, чтобы избежать негативных последствий для растений.

Зеленка, помимо защиты от болезней, придает огурцам красивый зеленый оттенок, что улучшает их товарный вид. Она также стоит дешевле химических удобрений и фунгицидов, обеспечивая при этом высокую эффективность.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Сводка с фронта: наконец освобождена Красногоровка, под Херсоном сдались в плен 17 морпехов ВСУ

На Липцовском участке противник не оставляет попыток захватить село Глубокое. За сутки "северяне" отразили четыре атаки, уничтожено 15 украинских солдат.

Армия РФ начала перехватывать видеосигналы с беспилотников ВСУ
Упакуйте чемодан как профи: секреты опытных путешественников
10 лучших лайфхаков для упаковки чемодана: как сэкономить место и не забыть важные вещи
Знаки на Олимпиаде в Париже предсказывают гибель западной цивилизации
Президент РФ Владимир Путин обещал зеркальный ответ на размещение американских ракет в Германии
Сам по себе коллаген не является панацеей для красоты Дмитрий Плотников С чего начинались Рокфеллеры: первый из них работал "мальчиком" Сергей Лебедев Укрывавшая украинских террористов Турция ожидаемо начала работать на Россию Любовь Степушова
Организаторы шабаша извращенцев на Олимпиаде в Париже принесли извинения
ВС РФ осуществили очередной прорыв в Часовом Яре
ЕК требует от Кипра вернуть €68 млн из-за скандала с газовым терминалом
ЕК требует от Кипра вернуть €68 млн из-за скандала с газовым терминалом
Последние материалы
В Карелии найдены живыми ещё двое пропавших после размытия дамбы
Что нужно сделать с капустой в конце июля — августе, чтобы урожай не разочаровал
ФНС разъяснила условия амнистии для бизнеса за дробление
Олимпийские соревнования по триатлону на реке Сена отменены
Тренировки на свежем воздухе: плюсы и минусы, по мнению эксперта
Отменившая развод Согдиана сравнила свою ситуацию с расставанием Алсу и Абрамова
75-летняя Алла Пугачёва появилась на публике в дерзком мини
Плюсы и минусы вариаторных трансмиссий в авто
The Guardian: названы презервативы с опасным содержанием токсичных химикатов
Советы по приготовлению вкусной куриной печени
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников