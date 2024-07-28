11 неожиданных органических удобрений, которые оживят ваши комнатные растения

Правильный уход за комнатными растениями включает регулярное удобрение, особенно органическими веществами. Это позволяет растениям радовать постоянным цветением. К органическим удобрениям относятся продукты жизнедеятельности растений и животных, которые обогащают почву питательными веществами.
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Навоз — в годном для удобрения навозе солома перепрела и похожа на труху.
Свежий навоз вреден, поэтому готовят "навозную жижу", смешивая его с водой и оставляя для брожения.
Птичий помет — концентрированное удобрение, которое готовят аналогично навозу, но с большим количеством воды.
Сидераты — зелёная масса бобовых, клевера и других растений, которые закапывают в почву.
Яичная скорлупа — насыщает почву кальцием.
Фруктовые отходы — очистки от фруктов, которые заливают водой и настаивают.