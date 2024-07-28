11 неожиданных органических удобрений, которые оживят ваши комнатные растения

Как правильно удобрять комнатные растения органикой: 11 лучших способов

1:45 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Правильный уход за комнатными растениями включает регулярное удобрение, особенно органическими веществами. Это позволяет растениям радовать постоянным цветением. К органическим удобрениям относятся продукты жизнедеятельности растений и животных, которые обогащают почву питательными веществами.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Навоз — в годном для удобрения навозе солома перепрела и похожа на труху.

Свежий навоз вреден, поэтому готовят "навозную жижу", смешивая его с водой и оставляя для брожения.

Птичий помет — концентрированное удобрение, которое готовят аналогично навозу, но с большим количеством воды.

Сидераты — зелёная масса бобовых, клевера и других растений, которые закапывают в почву.

Яичная скорлупа — насыщает почву кальцием.

Фруктовые отходы — очистки от фруктов, которые заливают водой и настаивают.

Костная мука — насыщает почву фосфором, укрепляет корневую систему.

Аквариумная вода — содержит продукты жизнедеятельности рыб и водорослей.

Фитонциды — листья грецкого ореха, которые отпугивают вредителей и препятствуют образованию гнилостных бактерий.

Апельсиновые корки — высушивают, измельчают и добавляют в почву.

Шелуха от семечек — заливают водой и настаивают для получения удобрения.

Дрожжи — хлебопекарные дрожжи, которые смешивают с водой и настаивают для создания питательного раствора.

Эти органические удобрения при правильном применении положительно влияют на рост и развитие растений, укрепляют их корни и насыщают почву полезными веществами.