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11 неожиданных органических удобрений, которые оживят ваши комнатные растения

Как правильно удобрять комнатные растения органикой: 11 лучших способов

1:45
Садоводство

Правильный уход за комнатными растениями включает регулярное удобрение, особенно органическими веществами. Это позволяет растениям радовать постоянным цветением. К органическим удобрениям относятся продукты жизнедеятельности растений и животных, которые обогащают почву питательными веществами.

Как правильно удобрять комнатные растения органикой: 11 лучших способов
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова
  • Навоз — в годном для удобрения навозе солома перепрела и похожа на труху.
  • Свежий навоз вреден, поэтому готовят "навозную жижу", смешивая его с водой и оставляя для брожения.
  • Птичий помет — концентрированное удобрение, которое готовят аналогично навозу, но с большим количеством воды.
  • Сидераты — зелёная масса бобовых, клевера и других растений, которые закапывают в почву.
  • Яичная скорлупа — насыщает почву кальцием.
  • Фруктовые отходы — очистки от фруктов, которые заливают водой и настаивают.
  • Костная мука — насыщает почву фосфором, укрепляет корневую систему.
  • Аквариумная вода — содержит продукты жизнедеятельности рыб и водорослей.
  • Фитонциды — листья грецкого ореха, которые отпугивают вредителей и препятствуют образованию гнилостных бактерий.
  • Апельсиновые корки — высушивают, измельчают и добавляют в почву.
  • Шелуха от семечек — заливают водой и настаивают для получения удобрения.
  • Дрожжи — хлебопекарные дрожжи, которые смешивают с водой и настаивают для создания питательного раствора.

Эти органические удобрения при правильном применении положительно влияют на рост и развитие растений, укрепляют их корни и насыщают почву полезными веществами.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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