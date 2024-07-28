Ваш виноград под угрозой: как спасти до 50% урожая

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Эффективные методы защиты винограда от болезней и вредителей

1:24
Садоводство

Виноград подвержен множеству заболеваний и нападению вредителей, что может привести к потере 30-50% урожая. Болезни винограда могут быть вирусными, грибковыми и бактериальными, и их часто провоцируют атмосферные явления. Чтобы защитить виноградник, необходимо тщательно ухаживать за растениями и оперативно реагировать на появление болезней.

Эффективные методы защиты винограда от болезней и вредителей
Фото: https://www.flickr.com/photos/discoveroregon/35050195585 by Rick Obst, CC BY 2.0

Весенняя обработка: Когда температура достигнет +5°C, кусты опрыскивают медным купоросом для защиты от грызунов и болезней. С появлением первых листочков проводят обработку комплексными фунгицидами.

Опрыскивание до цветения: Через 12-15 дней после второго опрыскивания лозу защищают от клещей акарицидами и повторно обрабатывают медным купоросом.

Летняя обработка: Когда ягоды достигают размера горошины, кусты обрабатывают противогрибковыми препаратами каждые три недели. Обработку прекращают за 2-4 недели до сбора урожая.

Осенняя обработка: После сбора урожая кусты обрабатывают железным купоросом или фунгицидами широкого спектра действия. Эту обработку повторяют за две недели до зимнего укрытия.

Эти меры помогают поддерживать здоровье виноградника и обеспечивают высокий урожай.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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