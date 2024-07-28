Ваш виноград под угрозой: как спасти до 50% урожая

Виноград подвержен множеству заболеваний и нападению вредителей, что может привести к потере 30-50% урожая. Болезни винограда могут быть вирусными, грибковыми и бактериальными, и их часто провоцируют атмосферные явления. Чтобы защитить виноградник, необходимо тщательно ухаживать за растениями и оперативно реагировать на появление болезней.
Весенняя обработка: Когда температура достигнет +5°C, кусты опрыскивают медным купоросом для защиты от грызунов и болезней. С появлением первых листочков проводят обработку комплексными фунгицидами.
Опрыскивание до цветения: Через 12-15 дней после второго опрыскивания лозу защищают от клещей акарицидами и повторно обрабатывают медным купоросом.
Летняя обработка: Когда ягоды достигают размера горошины, кусты обрабатывают противогрибковыми препаратами каждые три недели. Обработку прекращают за 2-4 недели до сбора урожая.
Осенняя обработка: После сбора урожая кусты обрабатывают железным купоросом или фунгицидами широкого спектра действия. Эту обработку повторяют за две недели до зимнего укрытия.
Эти меры помогают поддерживать здоровье виноградника и обеспечивают высокий урожай.
Борьба с сорняками для многих огородников становится настоящей проблемой.