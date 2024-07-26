Что нужно знать, чтобы ваши розы всегда цвели и не превращались в шиповник

Как правильно выращивать розы: советы и рекомендации для начинающих садоводов

1:43 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Выращивание роз требует соблюдения ряда правил, чтобы растения радовали пышным цветением и не перерождались в шиповник. Привитые розы необходимо заглублять место прививки на 3-5 см, так как растение погибнет, если погибнет прививка. При посадке важно хорошо полить и утрамбовать землю вокруг корней, чтобы избежать пустот, которые мешают корням цепляться за почву.

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Осеннюю обрезку роз проводить не рекомендуется, поскольку это лишает их накопленных питательных веществ. Весной обрезают все подсохшие и подмерзшие побеги до живой почки. Чайно-гибридные розы обрезают на 10 см от уровня почвы, удаляя очень тонкие и толстые побеги для стимуляции роста новых из прививки.

Поливать розы нужно обильно, но редко. В середине лета прекращают вносить удобрения, а в августе проводят последнюю подкормку фосфорными удобрениями, чтобы подготовить розы к зимовке. Для подкормки в августе используют сульфат калия и суперфосфат, добавляя немного азотных удобрений.

На зиму листья у роз не обрезают, так как они сами сбросят их, когда больше не будут нужны для питания. Кусты роз окучивают на 20-30 см землей, но не торфом, чтобы избежать стимуляции роста во время оттепели. В первый год розы не срезают, так как это ослабляет корневую систему и может привести к перерождению розы в шиповник.

Эти рекомендации помогут вырастить здоровые и красивые розы, которые будут радовать своим цветением и сохранять сортовые качества.