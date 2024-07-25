Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мари Краймбрери вышла в свет с Давой после слухов о воссоединении
Мария Погребняк устроила "беременную" фотосессию вместе с женихом
Избавление от отеков: советы для здорового образа жизни
Канделаки заявила, что многие артисты "вошли не в ту дверь" на "голой" вечеринке
Ксения Собчак похвалила фото предполагаемой жены Павла Дурова
Визажист Думцева объяснила, какие помады выбрать летом
Ведущая Регина Тодоренко призвала не устраивать травлю оскандалившейся Глюкозы
Турция завершает подготовку инфраструктуры для создания газового хаба
Названы самые дешёвые направления для пляжного отдыха в августе
Вы не поверите, как легко вырастить салат на подоконнике и получить свежую зелень круглый год

Как вырастить свежий салат на подоконнике: советы и лучшие сорта

2:12
Садоводство

Выращивание салата на подоконнике становится всё более популярным среди городских жителей. Это связано с тем, что культура быстро растёт, не требует сложного ухода, а широкий выбор сортов позволяет разнообразить меню и всегда иметь на столе свежую, экологически чистую зелень. Чтобы получить хороший урожай зимой, важно правильно выбрать сорт салата. Листовые салаты наиболее подходят для домашних условий, они хорошо адаптируются к прохладному помещению и искусственному освещению.

Как вырастить свежий салат на подоконнике: советы и лучшие сорта
Фото: https://www.flickr.com/photos/nsalt/2808200115/ by Nick Saltmarsh from London, UK, CC BY 2.0

Популярные сорта для выращивания дома: "Красный шар", "Золотой шар", "Гейзер", "Геркулес", "Снежинка", "Малиновый шар" и "Латук". Эти сорта отличаются скороспелостью и устойчивостью к стеблеванию. Также рекомендуется выращивать кресс-салат, который созревает за 20-30 дней и не требует глубоких емкостей.

Для посадки салата на подоконнике подойдут цветочные горшки или любые другие емкости с глубиной от 20 см. При выращивании кочанного салата типа Айсберг, емкости должны быть глубже — от 30 см. Посев семян проводится в увлажненный грунт с созданием дренажного слоя. Семена замачивают за сутки до посадки и высаживают в канавки глубиной 0,5 см. Всходы появляются через неделю.

Уход за салатом на подоконнике не требует сложных агротехнических приёмов. Растения нуждаются в регулярном поливе, поддержании влажности и комфортной температуры (20-24 градуса). В зимний период важно обеспечить растениям 10-12 часовой световой день с помощью фитоламп. Листовой салат не требует подкормок, особенно если посадка проводилась в специальный грунт для рассады.

Выращивание салата на подоконнике — это простой и доступный способ всегда иметь свежую зелень на столе. С полученными знаниями можно также заняться выращиванием других растений и пряностей, таких как мята, розмарин, базилик и кинза.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Европейцы не знают, что делать с российскими "Союзами" на космодроме Куру

Российские ракеты стоимостью 160 миллионов долларов застряли на европейском космодроме, расположенном на космодроме Куру во Французской Гвиане.

Европейцы не могут решить, что делать с российскими "Союзами"
Россия отправляет нефть в Китай по Севморпути. В США считают, это необычно
Bloomberg: Россия отправила нефть в Китай по необычному маршруту
В Киргизии ситуация критическая. Назревает кровавый госпереворот
Сводка с фронта: в Харькове уничтожены 40 инструкторов НАТО, а под Киевом склад со снарядами с обеднённым ураном
"Лошарик" стоит на ремонте, но диверсии в Северном море продолжаются Дмитрий Плотников Украина имеет критический дефицит бюджета. США и другие — не пополнят Любовь Степушова История трансплантологии: от Алексиса Карреля до "головы профессора Доуэля" Сергей Лебедев
Сводка с фронта: Украине поставили ручные гранаты времён ВОВ, под Авдеевкой окружены части ВСУ
Ахиллесова пята Украины — её бюджет, который пуст
"Сокрушительный удар": по Измаилу нанесён мощный удар ВКС России
"Сокрушительный удар": по Измаилу нанесён мощный удар ВКС России
Последние материалы
Мари Краймбрери вышла в свет с Давой после слухов о воссоединении
Мария Погребняк устроила "беременную" фотосессию вместе с женихом
Избавление от отеков: советы для здорового образа жизни
Как вырастить свежий салат на подоконнике: советы и лучшие сорта
Канделаки заявила, что многие артисты "вошли не в ту дверь" на "голой" вечеринке
Ксения Собчак похвалила фото предполагаемой жены Павла Дурова
Историк Митина о выборах в США: "Начинается гонка на лафетах"
Визажист Думцева объяснила, какие помады выбрать летом
Ведущая Регина Тодоренко призвала не устраивать травлю оскандалившейся Глюкозы
Турция завершает подготовку инфраструктуры для создания газового хаба
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников