Вы не поверите, как легко вырастить салат на подоконнике и получить свежую зелень круглый год

Как вырастить свежий салат на подоконнике: советы и лучшие сорта

2:12 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Выращивание салата на подоконнике становится всё более популярным среди городских жителей. Это связано с тем, что культура быстро растёт, не требует сложного ухода, а широкий выбор сортов позволяет разнообразить меню и всегда иметь на столе свежую, экологически чистую зелень. Чтобы получить хороший урожай зимой, важно правильно выбрать сорт салата. Листовые салаты наиболее подходят для домашних условий, они хорошо адаптируются к прохладному помещению и искусственному освещению.

Фото: https://www.flickr.com/photos/nsalt/2808200115/ by Nick Saltmarsh from London, UK, CC BY 2.0

Популярные сорта для выращивания дома: "Красный шар", "Золотой шар", "Гейзер", "Геркулес", "Снежинка", "Малиновый шар" и "Латук". Эти сорта отличаются скороспелостью и устойчивостью к стеблеванию. Также рекомендуется выращивать кресс-салат, который созревает за 20-30 дней и не требует глубоких емкостей.

Для посадки салата на подоконнике подойдут цветочные горшки или любые другие емкости с глубиной от 20 см. При выращивании кочанного салата типа Айсберг, емкости должны быть глубже — от 30 см. Посев семян проводится в увлажненный грунт с созданием дренажного слоя. Семена замачивают за сутки до посадки и высаживают в канавки глубиной 0,5 см. Всходы появляются через неделю.

Уход за салатом на подоконнике не требует сложных агротехнических приёмов. Растения нуждаются в регулярном поливе, поддержании влажности и комфортной температуры (20-24 градуса). В зимний период важно обеспечить растениям 10-12 часовой световой день с помощью фитоламп. Листовой салат не требует подкормок, особенно если посадка проводилась в специальный грунт для рассады.

Выращивание салата на подоконнике — это простой и доступный способ всегда иметь свежую зелень на столе. С полученными знаниями можно также заняться выращиванием других растений и пряностей, таких как мята, розмарин, базилик и кинза.