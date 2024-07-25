Секреты идеального сада на палящем солнце: растения, которые не боятся жары

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Как создать цветущий оазис на солнечном участке: лучшие растения для вашего сада

Садоводство

Солнечный участок на даче может быть как преимуществом, так и вызовом для садоводов. Преимущества таких мест включают хорошую прогреваемость почвы и воздуха, достаточное освещение для пышного цветения и плодоношения, а также низкий риск распространения грибковых заболеваний благодаря дезинфицирующим свойствам ультрафиолетовых лучей. Однако недостатки включают ранний сход снега, пересушивание почвы, низкую влажность воздуха, сильные колебания суточных температур и возможные ветра и сквозняки.

Как создать цветущий оазис на солнечном участке: лучшие растения для вашего сада
Фото: unsplash.com by Devil_Jameson RAGE, PDM

Для успешного выращивания растений на солнечных участках важно выбирать культуры, устойчивые к яркому свету и теплу. Среди овощей хорошо переносят солнце тыква, кабачки, томаты, баклажаны, перцы, бобы, горох, фасоль, морковь, картофель, кукуруза и капуста. Эти культуры требуют регулярного полива и мульчирования для сохранения влаги в почве.

Для украшения солнечных мест можно использовать как однолетние, так и многолетние цветы. Среди однолетников подходят петунии, подсолнечник, лобелии, бальзамины, космея, бархатцы, вербены, злаки и пеларгонии. Многолетники, такие как розы, лилейники, астильбы, клематисы, душица, вероника, вьющаяся жимолость, тимьян, обриета, амарант, рудбекия, мальва, суккуленты, люпин и дельфиниум, также хорошо растут на солнце.

Комнатные цветы, такие как алоэ, толстянка, пеларгонии, колеус, бегония, бугенвиллия, канна и адениум, можно высаживать на летний период на солнечные участки или размещать на южных окнах. Правильно подобранные растения будут радовать вас обильным цветением и богатым урожаем даже в жаркое лето, создавая яркий и здоровый сад.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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