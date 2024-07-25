Какой садовый шланг выбрать, чтобы не пожалеть

Как выбрать идеальный шланг для полива: советы и рекомендации

1:37 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Постоянный полив растений на даче является важным элементом ухода за ними, и для этого часто используют поливочные шланги. Выбор подходящего шланга зависит от материала его изготовления:

Фото: Wikipedia by Hyena, PDM

резиновый, ПВХ, силиконовый, нейлоновый, термоэластопластовый.

Резиновые шланги наиболее прочны и долговечны, выдерживают экстремальные температуры и высокое давление, но тяжелы и токсичны для питьевой воды. Нейлоновые шланги легкие и гибкие, но менее долговечные и не устойчивы к перепадам температуры и давления. Термоэластопластовые шланги самые долговечные, устойчивые к химическим веществам, температурным изменениям и механическим повреждениям.

Шланги из ПВХ и силикона лёгкие и удобные, но каждый имеет свои недостатки: ПВХ теряет свойства при низких температурах, а силиконовые шланги не рекомендуется оставлять под прямыми солнечными лучами. Выбор шланга также зависит от его конструкции: однослойные, многослойные, растягивающиеся или гофрированные. Многослойные и гофрированные шланги более прочные и гибкие, тогда как растягивающиеся удобны для цветочных клумб.

При выборе шланга важно учитывать его длину, диаметр и соответствие диаметру крана для подачи воды. Чем больше длина шланга, тем больше должен быть его диаметр. Также рекомендуется приобретать шланги у проверенных производителей для гарантии качества и долгого срока службы.