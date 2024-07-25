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Какой садовый шланг выбрать, чтобы не пожалеть

Как выбрать идеальный шланг для полива: советы и рекомендации

1:37
Садоводство

Постоянный полив растений на даче является важным элементом ухода за ними, и для этого часто используют поливочные шланги. Выбор подходящего шланга зависит от материала его изготовления:

Как выбрать идеальный шланг для полива: советы и рекомендации
Фото: Wikipedia by Hyena, PDM
  1. резиновый,
  2. ПВХ,
  3. силиконовый,
  4. нейлоновый,
  5. термоэластопластовый.

Резиновые шланги наиболее прочны и долговечны, выдерживают экстремальные температуры и высокое давление, но тяжелы и токсичны для питьевой воды. Нейлоновые шланги легкие и гибкие, но менее долговечные и не устойчивы к перепадам температуры и давления. Термоэластопластовые шланги самые долговечные, устойчивые к химическим веществам, температурным изменениям и механическим повреждениям.

Шланги из ПВХ и силикона лёгкие и удобные, но каждый имеет свои недостатки: ПВХ теряет свойства при низких температурах, а силиконовые шланги не рекомендуется оставлять под прямыми солнечными лучами. Выбор шланга также зависит от его конструкции: однослойные, многослойные, растягивающиеся или гофрированные. Многослойные и гофрированные шланги более прочные и гибкие, тогда как растягивающиеся удобны для цветочных клумб.

При выборе шланга важно учитывать его длину, диаметр и соответствие диаметру крана для подачи воды. Чем больше длина шланга, тем больше должен быть его диаметр. Также рекомендуется приобретать шланги у проверенных производителей для гарантии качества и долгого срока службы.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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