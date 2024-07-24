Средство от вредителей: йод и борная кислота спасут вашу клубнику на два года

Эффективные способы защиты и подкормки клубники: секреты использования йода

1:12 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Для защиты клубники от вредителей и для её подкормки можно использовать простой раствор на основе йода и борной кислоты. На одну лейку добавляют 15 капель йода и 2 грамма борной кислоты, тщательно размешивают и поливают кусты, предварительно увлажнив почву. Важно избегать попадания раствора на листья, что особенно удачно делать после стрижки клубники. После такой обработки жуки не появляются на участке в течение двух лет.

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Перед высадкой клубники рекомендуется обработать всю плантацию этим раствором: полив осуществляют за три-четыре дня до посадки. Также такой раствор можно использовать и в дальнейшем для подкормки растений. В качестве альтернативы йоду можно использовать слабо-розовый раствор марганцовки, что снизит риск ожогов корней в случае передозировки йода. Важно не превышать рекомендуемую дозировку, чтобы не навредить растениям.

Этот метод является простым и доступным способом повышения урожайности и здоровья клубничных кустов, обеспечивая защиту от вредителей и способствуя их активному росту.