Секреты выращивания экзотики: растения, которые удивят ваших соседей

Как вырастить экзотические растения на своём участке: от артишока до кумквата

1:45 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Каждый дачник хотя бы раз мечтал вырастить на своём участке экзотическое растение, которое бы удивило соседей. Выращивание экзотических растений не так сложно, как может показаться, и многие из них можно приобрести в виде семян и посадить у себя в саду. Среди таких растений выделяются артишок, бамию, кивано, ягоды годжи и кумкват.

Фото: flickr.com by liz west, CC BY 2.0

Артишок — это съедобное растение, которое высаживается на рассаду за два месяца до посадки в грунт. Бамия, теплолюбивое растение из Африки, требует укрытия из плёнки и осторожной пересадки. Кивано или рогатая дыня представляет собой лиану и требует теплицы для выращивания в средних широтах. Ягоды годжи, известные своими полезными свойствами, можно использовать для создания живой изгороди. Кумкват, экзотический цитрус, выращивается как комнатное растение и начинает плодоносить на третий год.

Каждое из этих растений имеет свои особенности выращивания и ухода. Артишок требует обильного полива до появления бутонов, бамия — аккуратной пересадки и укрытия, кивано — теплицы или парника, годжи — минимального ухода и полива, а кумкват — регулярной подкормки и формировки.

Выбирая экзотические растения для своего участка, важно учитывать их потребности и особенности ухода. Это позволит не только вырастить здоровые растения, но и удивить соседей необычным урожаем. Экзотические растения — это не только украшение сада, но и возможность разнообразить свой рацион полезными и вкусными плодами.