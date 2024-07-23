Секреты выращивания экзотики: растения, которые удивят ваших соседей

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Как вырастить экзотические растения на своём участке: от артишока до кумквата

1:45
Садоводство

Каждый дачник хотя бы раз мечтал вырастить на своём участке экзотическое растение, которое бы удивило соседей. Выращивание экзотических растений не так сложно, как может показаться, и многие из них можно приобрести в виде семян и посадить у себя в саду. Среди таких растений выделяются артишок, бамию, кивано, ягоды годжи и кумкват.

Как вырастить экзотические растения на своём участке: от артишока до кумквата
Фото: flickr.com by liz west, CC BY 2.0

Артишок — это съедобное растение, которое высаживается на рассаду за два месяца до посадки в грунт. Бамия, теплолюбивое растение из Африки, требует укрытия из плёнки и осторожной пересадки. Кивано или рогатая дыня представляет собой лиану и требует теплицы для выращивания в средних широтах. Ягоды годжи, известные своими полезными свойствами, можно использовать для создания живой изгороди. Кумкват, экзотический цитрус, выращивается как комнатное растение и начинает плодоносить на третий год.

Каждое из этих растений имеет свои особенности выращивания и ухода. Артишок требует обильного полива до появления бутонов, бамия — аккуратной пересадки и укрытия, кивано — теплицы или парника, годжи — минимального ухода и полива, а кумкват — регулярной подкормки и формировки.

Выбирая экзотические растения для своего участка, важно учитывать их потребности и особенности ухода. Это позволит не только вырастить здоровые растения, но и удивить соседей необычным урожаем. Экзотические растения — это не только украшение сада, но и возможность разнообразить свой рацион полезными и вкусными плодами.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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