Секреты календулы: как вырастить и использовать "чудо-цветок" для лечения и красоты

Полезные свойства календулы и как вырастить ее на приусадебном участке

1:49 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Календула, или ноготки, известна своими лечебными свойствами с древних времен. Это растение широко распространено и легко выращивается на приусадебных участках. Календула украшает сады своими яркими оранжевыми и желтыми цветами, а также используется для приготовления лекарственных мазей и настоек. В аптеке можно найти множество препаратов на основе календулы, но многие предпочитают выращивать это растение самостоятельно.

Фото: commons.wikimedia.org by Paul Hermans, CC BY-SA 3.0

Календула имеет более 20 разновидностей, но на участках чаще всего выращивают календулу полевую и лекарственную. Эти растения легко высаживаются в апреле и цветут до поздней осени. Лечебные свойства календулы обусловлены содержанием каротина, фитонцидов, органических кислот и эфирных масел. Настойки и мази из календулы эффективны при лечении кожных заболеваний, воспалений и респираторных заболеваний. Компрессы и отвары из календулы помогают при укусах насекомых, ожогах, дерматитах и экземах.

Для полоскания полости рта при воспалении десен и стоматите используют спиртовую настойку календулы. В косметологии отвар календулы применяют для борьбы с угревой сыпью, прыщами и морщинами. Регулярное применение масок и масел с календулой помогает улучшить состояние кожи и волос. Однако при использовании средств на основе календулы важно учитывать противопоказания: высокое артериальное давление, заболевания сердечно-сосудистой системы, беременность и аллергии.

Зная, как правильно выращивать и использовать календулу, вы можете создать запасы полезного сырья и украсить свой участок красивыми цветами.