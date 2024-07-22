Спасите свой урожай: как избавиться от медведки раз и навсегда

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Эффективные способы борьбы с медведкой на огороде: химия и народные методы

1:45
Садоводство

Медведка может нанести значительный урон огороду, быстро размножаясь и уничтожая урожай. Борьба с этим вредителем включает использование химических препаратов, отпугивателей и народных методов. Медведка проводит большую часть времени под землёй, поэтому её очень трудно поймать. Поскольку насекомое быстро размножается, откладывая яйца в почве, эффективные меры борьбы являются необходимостью.

Эффективные способы борьбы с медведкой на огороде: химия и народные методы
Фото: commons.wikimedia.org by Andy Reago & Chrissy McClarren, CC BY 2.0

Химические препараты, такие как Медветокс, Рембек и Антимедведка, представляют собой гранулы-приманки, которые заделываются в почву и привлекают вредителей, эффективно уничтожая их. Биологические средства, такие как Боверин и Ентоцид, используют споры грибков для борьбы с медведкой без вреда для окружающей среды.

Народные методы включают использование ловушек из стеклянных банок или пластиковых бутылок с мёдом или пивом в качестве приманки. Также для уничтожения вредителей можно применять измельчённую яичную скорлупу, смешанную с подсолнечным маслом. Медведок отпугивают запахи некоторых растений, таких как календула, бархатцы, лук и чеснок, которые можно высаживать в междурядьях.

Для защиты территории от миграции медведок с соседних участков рекомендуют выкапывать неглубокие канавки, засыпать их песком и поливать разведённым керосином или измельчённым нафталином. Регулярное перемещение навозных и компостных куч поможет сократить вероятность появления медведок. Используя несколько методов одновременно, можно эффективно бороться с медведкой и защищать урожай.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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