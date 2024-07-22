Эффективный садовый лайфхак: как янтарная кислота спасёт ваши растения

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Янтарная кислота: секрет здоровых растений и не только

1:50
Садоводство

Янтарная кислота — универсальное средство, используемое в садоводстве для стимуляции роста и повышения иммунитета растений. Она продается в специализированных магазинах и аптеках и помогает растениям адаптироваться к новым условиям, ускоряет рост, нормализует микрофлору грунта, восстанавливает растения после повреждений и повышает их устойчивость к неблагоприятным факторам. Янтарная кислота не заменяет органические или минеральные удобрения, но помогает растениям лучше усваивать питательные вещества, что повышает урожайность и способствует продолжительному цветению.

Янтарная кислота: секрет здоровых растений и не только
Фото: flickr.com by Chris_Parfitt, CC BY 2.0

В медицинских целях янтарная кислота используется для лечения различных заболеваний, таких как болезни мочеполовой системы, сахарный диабет и нервные расстройства. Она доступна по цене и продается в виде таблеток, которые также можно использовать для ухода за растениями.

Раствор янтарной кислоты используется для замачивания семян, черенков и рассады, стимуляции цветения и защиты от болезней. Например, перед посадкой семена и клубни картофеля обрабатывают 1% раствором, а для стимуляции корневой системы рассады используют 2% раствор. Также янтарная кислота помогает стимулировать образование новых побегов и продлить период цветения у домашних растений.

Для приготовления раствора используется холодная кипяченая вода, а сам раствор можно хранить в тёмном, прохладном месте до пяти дней. При работе с янтарной кислотой необходимо соблюдать меры безопасности: использовать перчатки, избегать контакта с кожей и слизистыми оболочками и хранить препарат в недоступном для детей и животных месте.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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