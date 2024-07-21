Посадите гранат на подоконнике и наслаждайтесь экзотикой дома

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Как вырастить гранатовое дерево из косточки: пошаговое руководство

2:09 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Выращивание гранатового дерева из косточки — интересный процесс, который требует правильного выбора посадочного материала и ухода. Начните с покупки спелого граната без дефектов.

Фото: Пресс-служба правительства Израиля by MOSHE MILNER, CC BY-SA 3.0

Извлеките семена и выберите плотные, белые или кремовые. Замочите семена в соленой воде: те, что опустятся на дно, подходят для посадки. Проращивание начинается с спиливания верхнего слоя семян и замачивания их в теплой воде на три дня. Подготовьте горшок объемом не менее 1 литра с дренажными отверстиями и субстратом из плодородной почвы, торфа, речного песка и перегноя. Посейте семена на глубину 1,5 см и накройте пленкой, поддерживая температуру 25-30 градусов.

После появления ростков снимите пленку и снизьте температуру до 25 градусов. Обеспечьте растениям 10-часовой световой день, а зимой используйте фитолампу. Поливайте и опрыскивайте ростки отстоянной водой, избегая сквозняков. Пикировку выполняйте при появлении 4-5 листочков, пересаживая сеянцы в отдельные горшки. В дальнейшем пересаживайте растения раз в сезон и меняйте верхний слой земли.

Гранат требует регулярного полива и подкормок в зависимости от сезона: весной — с азотом, при цветении — с фосфором, при созревании плодов — с калием. В конце осени растение переходит в период покоя, когда необходимо понизить температуру до 7 градусов и уменьшить поливы.

Цветение может начаться в первый год, но для укрепления дерева в первые три года рекомендуется удалять завязи. Для увеличения урожайности используйте ручное опыление или вырастите два растения для перекрестного опыления. Формируйте растение в виде дерева или кустика, прищипывая верхушки и создавая ярусы скелетных веток. Гранат легко поддается формовке и может быть использован для создания бонсай.